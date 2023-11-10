Incêndio na Cacau Show: fabricação de linha de biscoito será retomada em breve

Duas das sete linhas de produção da fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, não foram impactadas pelo incêndio e vão poder voltar a operar ainda neste ano. De acordo com o fundador e CEO da empresa, Alê (Alexandre) Costa, em entrevista para a TV Gazeta Norte, o setor da produção de biscoitos deve retornar já nos próximos dias. O de massa de chocolate também, em dezembro.