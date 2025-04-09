Após padre do ES ser nomeado bispo, Diocese promove mudanças no Sul do ES

À esquerda, o padre Antônio Tatagiba, no centro o bispo de Cachoeiro dom Luiz Fernando Lisboa, e à direita, o padre Josimar

Dom Luiz Fernando também designou o padre Josimar Azevedo Pirovani como novo representante dos presbíteros da diocese, cargo igualmente relevante, pois cabe a ele ser o porta-voz dos demais padres junto ao bispo. Antes o posto era do padre Tatagiba, como é conhecido.