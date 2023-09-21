Agência de turismo completa 70 anos no país e anuncia loja em Vitória

Completando 70 anos no mercado de turismo e com 46 lojas no Brasil, a Agaxtur Viagens anunciou a abertura de uma loja em Vitória. A empresa teve 70% do capital social adquirido pelo Grupo Águia Branca em outubro de 2022 e projeta um crescimento de 35% em vendas para 2024, com forte progressão nos próximos anos.
Em evento de comemoração de aniversário da empresa, o presidente Aldo Leone Filho afirmou que a inauguração da loja em Vitória está dentro de um plano de expansão da rede de atendimento e de aumento da base de agentes de viagens. E destacou ainda a retomada do setor de turismo pós-pandemia. A previsão é que o setor arrecade R$ 752,3 bilhões, 5% a mais do que o período pré-pandemia.
O vice-presidente da Divisão Passageiros do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe destacou a parceria com a Agaxtur. “Formamos um time forte, pronto para o mercado e pronto para o futuro. Com forte investimento em automação, tecnologia e inovação. Temos em pauta um novo modelo de negócios, que traga mais valor ao cliente. Queremos ser a melhor agência de viagem do Brasil”, disse.