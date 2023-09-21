Agência de turismo completa 70 anos no país e anuncia loja em Vitória

Em evento de comemoração de aniversário da empresa, o presidente Aldo Leone Filho afirmou que a inauguração da loja em Vitória está dentro de um plano de expansão da rede de atendimento e de aumento da base de agentes de viagens. E destacou ainda a retomada do setor de turismo pós-pandemia. A previsão é que o setor arrecade R$ 752,3 bilhões, 5% a mais do que o período pré-pandemia.