Adolescente suspeito de matar jovem a tiros é apreendido em Guaçuí

A Delegacia de Guaçuí investiga o homicídio do jovem e três menores suspeitos já foram apreendidos

O crime aconteceu durante a madrugada do dia 22 de fevereiro, quando Victor foi atingido por pelo menos três tiros nas costas, na Praça João Acacinho, no Centro da cidade.

No dia 25 de fevereiro, a PC já havia apreendido outros dois adolescentes, de 15 e 16 anos, também suspeitos. Ao todo, foram identificados cinco suspeitos, sendo três menores de idade e dois maiores, que seguem foragidos.