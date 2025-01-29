Adolescente suspeito de matar homem a facadas em Nova Venécia é apreendido

Um adolescente de 16 anos foi apreendido Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (28), suspeito de matar Edimar da Silva Pimentel, de 53 anos. O crime aconteceu na mesma cidade, no bairro Municipal I, na manhã de domingo (26). A vítima foi morta a facadas, de forma brutal. Segundo a Polícia Civil, o menor de idade confessou o assassinato e disse ter agido porque teria recebido uma mensagem dizendo que a vítima o queria morto.
Conforme a corporação, as investigações para identificar o suspeito avançaram com o apoio de imagens de videomonitoramento. Na delegacia, o jovem disse que foi até a casa de Edimar para tirar satisfação sobre a mensagem e, durante a discussão, deu os golpes no homem. Depois do crime ele ainda foi a um bar, onde pediu uma cerveja.
Edimar foi encontrado dentro de casa por policiais militares com o corpo encharcado em sangue, com a barriga aberta e as vísceras expostas, além de um corte profundo no pescoço, que quase resultou em decapitação.
O suspeito apresentou a faca que teria utilizado no crime, que irá passar por perícia. Ele já possui histórico criminal, por envolvimento com o tráfico de drogas em Sooretama. O adolescente contou que, devido a conflitos com grupos criminosos, mudou-se para Nova Venécia, onde passou a residir com a mãe e o padrasto. Ele foi encaminhado para uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O nome dele não está sendo divulgado por se tratar de menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).