Homem é brutalmente assassinado a golpes de faca em Nova Venécia

Um homem de 53 anos foi encontrado morto com marcas de golpes de faca, dentro de casa, na manhã desta segunda-feira (27), no bairro Municipal I, em Nova Venécia
, no Noroeste do Espírito Santo
. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Edimar da Silva Pimentel.
De acordo com a PM, por volta das 6h40, um vizinho acionou a corporação ao encontrar o homem morto com sinais de violência. No local, a testemunha relatou que costumava sair para o trabalho pela manhã com a vítima, mas, ao chamá-lo naquele dia, não obteve resposta. Preocupado, abriu a porta e encontrou o corpo de Edimar já sem vida.
Ainda segundo a PM, o corpo estava encharcado de sangue, com a barriga aberta e as vísceras expostas, além de um corte profundo no pescoço, que quase resultou em decapitação. A vítima ainda tinha diversas perfurações por faca pelo corpo.
A perícia da Polícia Científica confirmou preliminarmente que se tratava de um homicídio. Durante os trabalhos no local, os peritos encontraram uma faca na pia da cozinha que apresentava vestígios de sangue.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia, antes de ser liberado para os familiares.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, e que até o momento, nenhum suspeito foi detido.