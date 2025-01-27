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Tempo

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para cidades do ES

Juntos, os avisos meteorológicos abrangem mais de 30 municípios; veja lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2025 às 12:08

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 12:08

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (27) que, juntos, valem para 32 cidades. O aviso de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — abrange cinco municípios, nos quais pode chover de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 10 mm por dia. Rajadas de ventos nestas áreas podem variar de 60 a 100 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
  1. Apiacá
  2. Bom Jesus do Norte
  3. Guaçuí
  4. Mimoso do Sul
  5. São José do Calçado
Já o alerta amarelo — de menor potencial na escala — aponta risco de chuvas de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento que podem chegar a 60km/h nas seguintes cidades:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Atílio Vivacqua
  5. Brejetuba
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Domingos Martins
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guarapari
  13. Ibatiba
  14. Ibitirama
  15. Iconha
  16. Irupi
  17. Itapemirim
  18. Iúna
  19. Jerônimo Monteiro
  20. Marataízes
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. Vargem Alta
  27. Venda Nova do Imigrante

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