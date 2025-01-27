Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para cidades do ES

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (27) que, juntos, valem para 32 cidades. O aviso de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — abrange cinco municípios, nos quais pode chover de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 10 mm por dia. Rajadas de ventos nestas áreas podem variar de 60 a 100 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- São José do Calçado
Já o alerta amarelo — de menor potencial na escala — aponta risco de chuvas de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento que podem chegar a 60km/h nas seguintes cidades:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Atílio Vivacqua
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante