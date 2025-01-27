Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para cidades do ES

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (27) que, juntos, valem para 32 cidades. O aviso de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — abrange cinco municípios, nos quais pode chover de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 10 mm por dia. Rajadas de ventos nestas áreas podem variar de 60 a 100 km/h.