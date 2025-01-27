Vigilante de obra é morto a tiros durante o trabalho em São Mateus

O vigilante de uma obra foi morto a tiros enquanto fazia ronda de carro no local, que fica no bairro São Benedito, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (26). A vítima foi identificada pelo dono da empresa de construção como George Cunha de Souza, de 42 anos. Segundo o empresário, o segurança havia sido contratado há pouco tempo, após ser indicado por pessoas que atuam no setor.
Em imagens que A Gazeta teve acesso, é possível ouvir o arranque do carro e cinco disparos, por volta das 23h. Depois, o veículo bate em uma estrutura de contêiner e em um bebedouro. Segundo a Polícia Militar, pelo menos três tiros atingiram George, que estava dentro do automóvel. Tudo indica que os bandidos usaram uma espingarda.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência para a Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Quem tiver qualquer informação sobre o crime pode ajudar a polícia através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.