Homem é morto a tiros em rua de São Mateus

Um homem foi morto a tiros no bairro Vitória, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (26). Segundo a Polícia Militar, quando uma equipe chegou ao local visualizou pessoas em volta da vítima – que não teve a identidade divulgada –, caída no chão, já sem vida. Não foram dados mais detalhes sobre como o crime teria ocorrido, quem seria o autor ou a possível motivação.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, também no Norte capixaba, para passar pelo processo de necropsia e depois ser liberado para os familiares.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.