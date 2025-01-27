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Na ES 248

Homem morre e três pessoas ficam feridas em grave acidente em Linhares

Dois carros bateram de frente em uma curva, no último domingo (26); vítima que morreu foi identificada como Erval Sangali
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jan 2025 às 10:53

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 10:53

Carros bateram de frente na ES 248, em Linhares
Corpo de Bombeiros foi chamado para atuar na ocorrência, no último domingo (26) Crédito: Redes Sociais
Um homem de 60 anos morreu e três pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre dois carros na ES 248, na altura do bairro Humaitá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, os veículos bateram de frente durante uma curva. 
Testemunhas disseram para a PM que um dos carros, um Volkswagen Fox, onde estavam duas pessoas, seguia do sentido de Colatina para Linhares e, durante uma curva à esquerda, ocorreu a batida de frente com um Chevrolet Corsa, também com dois passageiros, que vinha na direção contrária. Erval Sangali estava no carona do Corsa e não resistiu. 
Quando a PM chegou ao local, as vítimas já estavam sendo socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Depois, o Corpo de Bombeiros chegou para ajudar no atendimento. A morte foi confirmada no local pela equipe médica.
Conforme a PM, no Corsa havia forte cheiro de bebida alcoólica. A reportagem de A Gazeta questionou se foi realizado o teste do bafômetro, ou se não foi possível devido aos ferimentos do condutor do automóvel, mas ainda não obteve retorno.
Polícia Civil foi procurada para responder sobre os procedimentos adotados no caso. Em nota, a corporação informou apenas que a perícia foi acionada na noite de domingo (26), por volta de 20h, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal. "O corpo da vítima, um homem, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou.

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