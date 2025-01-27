Homem morre e três pessoas ficam feridas em grave acidente em Linhares

Testemunhas disseram para a PM que um dos carros, um Volkswagen Fox, onde estavam duas pessoas, seguia do sentido de Colatina para Linhares e, durante uma curva à esquerda, ocorreu a batida de frente com um Chevrolet Corsa, também com dois passageiros, que vinha na direção contrária. Erval Sangali estava no carona do Corsa e não resistiu.