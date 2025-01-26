Homem morre após ser agredido em bar em São Domingos do Norte

Um homem morreu após ser golpeado na cabeça durante uma briga em um bar em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sábado (25). A Polícia Militar disse que, conforme relato de uma testemunha, Fernando Paulo Gaspar, de 28 anos, discutiu com um indivíduo, que seguiu até sua residência para buscar uma barra de ferro. O suspeito retornou ao estabelecimento e utilizou o objeto para golpear a vítima na cabeça, fugindo do local após a agressão.
Uma ambulância da prefeitura foi acionada por populares e Fernando socorrido e levado até o Posto de Saúde Eugênio Malacarne, na cidade. A vítima passou por atendimento médico, mas não resistiu e morreu na unidade. A barra de ferro utilizada pelo suspeito ficou no bar e foi entregue à PM por uma testemunha. O autor do homicídio segue foragido.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional do Instituto Médico Legal (IML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181) e podem ser cruciais para o avanço das investigações.