Homem morre após ser agredido em bar em São Domingos do Norte

Um homem morreu após ser golpeado na cabeça durante uma briga em um bar em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sábado (25). A Polícia Militar disse que, conforme relato de uma testemunha, Fernando Paulo Gaspar, de 28 anos, discutiu com um indivíduo, que seguiu até sua residência para buscar uma barra de ferro. O suspeito retornou ao estabelecimento e utilizou o objeto para golpear a vítima na cabeça, fugindo do local após a agressão.

Uma ambulância da prefeitura foi acionada por populares e Fernando socorrido e levado até o Posto de Saúde Eugênio Malacarne, na cidade. A vítima passou por atendimento médico, mas não resistiu e morreu na unidade. A barra de ferro utilizada pelo suspeito ficou no bar e foi entregue à PM por uma testemunha. O autor do homicídio segue foragido.