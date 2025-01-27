Motorista atinge cerca e morre em acidente em Venda Nova do Imigrante

Motorista sai da pista, atinge cerca e morre em acidente em Venda Nova do Imigrante Crédito: Redes sociais

Um jovem de 21 anos morreu após o carro que ele estava dirigindo sair da pista e atingir uma cerca, na ES 166, na localidade de São Roque, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, na noite de domingo (21). Ele estava conduzindo um Volkswagen Gol, quando perdeu o controle da direção do veículo – que capotou após atingir a cerca. Segundo a Polícia Militar, com o impacto da batida, o motorista foi lançado para fora do carro.

O acidente aconteceu no km 17 da rodovia, que liga Venda Nova do Imigrante a Castelo. Um homem que chegou ao local após a batida contou à Polícia Militar que havia encontrado o motorista do veículo uma hora antes do acidente, no campo da comunidade São Roque, onde ficaram com amigos. Segundo ele, o jovem disse que seguiria para Alto Caxixe. Logo depois, ele recebeu a notícia de pessoas sobre o acidente, foi até o local e confirmou que a vítima era do amigo.

Segundo a PM, foi verificado que o motorista seguia no sentido São Roque - Venda Nova, em alta velocidade, quando passou em linha reta em uma curva, rompendo a cerca e acabou descendo por uma encosta íngreme. O Corpo de Bombeiros Militar precisou ser acionado, pois o local era de difícil acesso, e retirou o corpo de uma ribanceira.