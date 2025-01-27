Carro invade casa em Linhares; confira imagens

Um carro bateu na parede de uma casa do bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 29 anos, que conduzia o Fiat Siena, recusou-se a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e foi levada para a delegacia do município.
Ainda conforme a corporação, uma outra pessoa estava no veículo, mas fugiu antes da chegada dos policiais.
Em nota, a Polícia Civil disse que a motorista foi autuada em flagrante por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência". Após recolhimento da fiança, ela foi liberada para responder em liberdade.