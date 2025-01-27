Acidente em Piúma termina com pessoas feridas e até farmácia atingida

Um acidente entre um Audi e um EcoSport terminou em pessoas feridas, confusão e até um estabelecimento atingido no bairro Itaputanga, município de Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, o motorista do Audi estava com sinais de embriaguez e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Pessoas que estavam no local chegaram a tentar agredi-lo.
A PM não deu detalhes sobre como o acidente começou, mas, de acordo com a corporação, o condutor e o carona do Ecosport ficaram presos às ferragens e foram retirados com a ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Devido ao estado de saúde do motorista, os militares não conseguiram realizar o teste do etilômetro. Eles foram socorridos ao hospital do município.
Já o motorista do Audi, um homem de 30 anos, foi encontrado pelos militares sentado no meio-fio, com várias pessoas tentando agredi-lo por causa do acidente. Foi necessário o uso do spray de pimenta para conter a população ao redor. "Com o impacto do acidente, uma farmácia e uma van foram danificadas", completou a PM.
Como apresentava sinais de embriaguez, a polícia registrou um documento constatando que o condutor estava com a capacidade psicomotora comprometida. O homem se negou a realizar o teste do etilômetro e a assinar o exame. Após verificar no sistema, a polícia descobriu que o motorista também não possuía carteira de habilitação. Ele foi levado ao mesmo hospital dos outros feridos, onde ficou sob escolta policial. O nome dele não foi divulgado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista do Audi foi autuado em flagrante por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência" e por "participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à segurança pública ou privada". Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.