Acidente em Piúma termina com pessoas feridas e até farmácia atingida

Já o motorista do Audi, um homem de 30 anos, foi encontrado pelos militares sentado no meio-fio, com várias pessoas tentando agredi-lo por causa do acidente. Foi necessário o uso do spray de pimenta para conter a população ao redor. "Com o impacto do acidente, uma farmácia e uma van foram danificadas", completou a PM.

Como apresentava sinais de embriaguez, a polícia registrou um documento constatando que o condutor estava com a capacidade psicomotora comprometida. O homem se negou a realizar o teste do etilômetro e a assinar o exame. Após verificar no sistema, a polícia descobriu que o motorista também não possuía carteira de habilitação. Ele foi levado ao mesmo hospital dos outros feridos, onde ficou sob escolta policial. O nome dele não foi divulgado.