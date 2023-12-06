AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Colisão

Acidente entre dois carros complica o trânsito na Rodovia das Paneleiras

Publicado em

06 dez 2023 às 16:43
Um acidente entre dois carros deixou o trânsito lento na Rodovia das Paneleiras, no sentido Serra-Vitória, na tarde desta quarta-feira (6). Ainda não se sabe a dinâmica da batida e se há registro de feridos, mas a Guarda Municipal de Vitória informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. 
Em vídeo que circula pelas redes socais (veja acima) é possível ver que um dos veículos, de cor prata, ficou com a dianteira do carro destruída. Logo à frente dele, outro automóvel, da cor branca, aparece com a traseira amassada. O Corpo de Bombeiros foi demandada, mas ainda não recebemos retorno.

Veja Também

Transcol vai receber 50 novos ônibus elétricos até o ano que vem

Jovem baleado dentro de carro na Serra tem morte cerebral confirmada

Assaltante é preso após roubar carro e posto de combustíveis no Sul do ES

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Tráfico

Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro

Publicado em 04/08/2026 às 10:37

Uma jovem de 20 anos foi presa com 21 quilos de drogas e duas submetralhadoras calibre 9 milímetros na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (4). O nome dela não foi divulgado.


Segundo a Polícia Militar, ela retornava do Rio de Janeiro com o carregamento, que seria utilizado para abastecer o tráfico de drogas no município. De acordo com o comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, a abordagem ocorreu na Rodovia ES 496. 


As drogas e as armas estavam em uma mala transportada no carro em que a suspeita viajava. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 20 quilos de maconha, um quilo de crack e duas submetralhadoras calibre 9 milímetros.


"O resultado da operação foi a apreensão de aproximadamente 20 quilos de maconha, um quilo de crack e duas submetralhadoras calibre 9 mm, armamento de alto poder ofensivo que certamente seria empregado por organizações criminosas em nossa região", afirmou o tenente-coronel.


A suspeita, as drogas e as armas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que a jovem foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e, após os procedimentos de praxe, encaminhada ao sistema prisional.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cariacica

Polícia prende grupo suspeito de arrombar e furtar lojas no ES; vídeo

Publicado em 04/08/2026 às 10:24

Quatro pessoas foram presas em Cariacica suspeitas de envolvimento no arrombamento e furto de uma loja de eletrônicos em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Além delas, um homem foi preso por receptação, após ser constatado que ele mantinha em sua posse parte dos produtos levados pelo grupo.


O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de julho.


Segundo a Polícia Civil, as investigações permitiram identificar os veículos utilizados na ação e os suspeitos envolvidos no furto.


De acordo com a corporação, o mesmo grupo criminoso também é investigado por invadir uma loja de eletrônicos no bairro Glória, em Vila Velha, no dia 13 de julho. Na ocasião, os suspeitos utilizaram um veículo para arrombar a fachada e entrar no estabelecimento.


As prisões foram realizadas por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, com apoio da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar.


A Polícia Civil informou que mais detalhes sobre a investigação e as prisões serão repassados em uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (4).

Veja Também 

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: limite de 6 km/h para bicicletas e veículos elétricos na orla do Canal de Camburi

Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Ministério Público do ES libera gabarito das provas de concurso público

Ricardo Ferraço anuncia Camillo Neves como vice na chapa para o governo do ES

Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Do Contorno até Aracruz

Roda gigante? PRF faz escolta de peça superdimensionada na BR 101

Publicado em 04/08/2026 às 06:04
PRF faz escolta de carga superdimensionada na manhã desta terça
PRF faz escolta de carga superdimensionada na manhã desta terça Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realia  na manhã desta terça-feira (4) a escolta de uma carga indivisível superdimensionada na BR 101, no Espírito Santo. A peça, que parece uma roda gigante, tem largura excepcional de 8,56 metros, exigindo, segundo a PRF, adoção de medidas especiais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.


O transporte percorrerá aproximadamente 107,6 quilômetros, saindo da Rodovia do Contorno, na Serra (BR 101, km 275) com destino à Rodovia ES-440, em Aracruz, passando pelo entroncamento da BR 101 com a ES 264. Não há informações sobre a função da peça e para qual empresa ela será levada.


A escolta de conjuntos transportadores de cargas indivisíveis e excedentes em peso e/ou dimensões é uma atribuição da Polícia Rodoviária Federal, prevista em sua competência de assegurar a segurança dos usuários das rodovias federais. Além da execução do serviço, cabe à PRF credenciar, fiscalizar e adotar as medidas necessárias para o transporte seguro de cargas superdimensionadas.

Veja Também 

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: limite de 6 km/h para bicicletas e veículos elétricos na orla do Canal de Camburi

Sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Ministério Público do ES libera gabarito das provas de concurso público

Ricardo Ferraço anuncia Camillo Neves como vice na chapa para o governo do ES

Ricardo Ferraço anuncia vereador de Vitória como vice na chapa para governo do ES

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Transtorno

Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras

Publicado em 03/08/2026 às 21:54

Moradores de Colinas de Laranjeiras, na Serra, ficaram sem gás encanado durante horas após a rede de distribuição sofrer avaria, nesta segunda-feira (3). A situação aconteceu durante a implementação de iluminação pública pela Prefeitura da Serra na Avenida Braúna. 


Segundo a ES Gás, concessionária responsável pela distribuição do gás canalizado no Espírito Santo, o reparo já foi concluído ainda nesta segunda-feira. No entanto, até as 20h30 alguns moradores ainda se encontravam sem gás em casa. 


Equipes permaneceram no local para restabelecer o fornecimento no bairro. A companhia reforçou que não há riscos à segurança da população nem impactos ao meio ambiente e que, mantém seus canais de atendimento à disposição da população pelos telefones 0800 595 0197, 117 ou pelo e-mail [email protected]A empresa não informou quantos imóveis foram afetados.

Veja Também 

A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Imagem de destaque

Lancha pega fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Publicado em 03/08/2026 às 20:10
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos. Leitor A Gazeta

Uma colisão entre uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (3). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a vítima sofreu ferimentos de média gravidade, enquanto o outro motorista saiu ileso.


De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu no km 125,8 da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Imagens do local mostram que uma das vítimas foi resgatada em meio às ferragens.


A pista foi interditada durante os trabalhos e liberada às 18h43, segundo a Ecovias. As causas da colisão e o estado de saúde atualizado da vítima não foram informados.

Veja Também 

Carreta carregando contêiners tomba no trevo de Iconha

Carreta com contêineres tomba no Contorno de Iconha, na BR 101

Acidente aconteceu no domingo (2), na altura de Jacupemba

Carreta com pedras tomba na BR 101 e deixa motorista ferido em Aracruz

Acidente em Linhares deixa motociclista ferido na BR 101

Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro na BR 101, em Linhares

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Incêndio

Lancha pega fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória

Publicado em 03/08/2026 às 19:58
Lancha pegou fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória Vinicius Colini

Uma lancha pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (3), na marina do Sambão do Povo, em Vitória. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionada para combater as chamas.


Uma das ocupantes da embarcação relatou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que um grupo, dividido em duas lanchas, fazia um passeio na baía de Vitória, comemorando o aniversário de uma amiga, quando o incêndio começou. Cinco pessoas estavam na embarcação e foram resgatadas pelos ocupantes do segundo veículo.


“Estava tudo bem. Quando a gente estava chegando aqui na marina, começou uma fumaça preta. A gente abriu pra olhar e vimos que o fogo já estava se expandindo, aí a outra lancha veio e ajudou a gente a sair. Ninguém se feriu”, relatou.


Segundo a mulher, não foi possível identificar o que provocou o incêndio. "A lancha parou, a gente foi olhar e viu que a parte do acesso geral já estava começando a pegar fogo. Um amigo pediu água para tentar apagar, mas nada adiantava. Foi tudo muito silencioso, não deu sinal de nada. A gente só viu que estava pegando fogo."


A reportagem solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros Militar. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento da corporação.

Veja Também 

Incêndio aconteceu no bairro São Francisco

Incêndio atinge plantação de eucalipto e avança para pasto em Aracruz

Arquivo TJES incendiado - arte

Arquivo do TJES teve três incêndios antes de ser destruído pelo fogo

Imagem de destaque

Vitória entra em alerta máximo para o risco de incêndios florestais

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

Carreta com contêineres tomba no Contorno de Iconha, na BR 101

Publicado em 03/08/2026 às 19:00
Carreta carregando contêiners tomba no trevo de Iconha
Redes sociais

Uma carreta carregada com contêineres tombou na tarde desta segunda-feira (3), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o motorista não ficou ferido. Apesar do acidente, não houve interdição da pista.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Rio Bananal

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinhas de 8 e 12 anos no ES

Publicado em 03/08/2026 às 18:17

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar duas sobrinhas, de 8 e 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado nesta segunda-feira (3), mas acabou detido porque já havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Justiça.


De acordo com as investigações, o suspeito passou a se aproximar das meninas após a morte do irmão. A corporação informou que ele confessou ter abusado sexualmente da adolescente de 12 anos, mas negou ter estuprado a criança de 8 anos.


Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada a presos por crimes sexuais. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas, 

Veja Também 

Imagem de destaque

Crimes sexuais contra crianças e adolescentes: ninguém pode se calar diante da atrocidade

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Acidente

Motociclista é arremessada após colisão com caminhonete em Nova Venécia

Publicado em 03/08/2026 às 17:26

Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com uma caminhonete em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite de sábado (1º), na Avenida Guanabara. Após o impacto, a mulher foi arremessada na pista e o motorista fugiu sem prestar socorro.


De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que conduzia uma motoneta na via enquanto o filho e a namorada dele seguiam em uma motocicleta ao lado. Em seguida, uma caminhonete passou a trafegar atrás dos veículos, buzinando de forma insistente e sinalizando intenção de ultrapassar. Segundo a mulher, o carro tentou ultrapassar entre as duas faixas de rolamento, em alta velocidade, e atingiu lateralmente com a motoneta. 


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens, a motociclista é arremessada ao solo junto com o veículo. (Veja acima)


A PM informou que a vítima foi encaminhada ao Hospital São Camilo e que a caminhonete não foi localizada. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência em uma delegacia nem acionamento da corporação.

Veja Também 

Ação aconteceu no bairro Aeroporto

Operação prende três suspeitos de homicídios e tentativas em Nova Venécia

Acidente aconteceu na tarde de domingo (26)

Dois motociclistas morrem após acidente na ES 381, em Nova Venécia

Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local.

Motociclista morre em acidente em trevo da ES 137 com a ES 381, em Nova Venécia

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Um homem e uma mulher

Dois corpos são encontrados em área de mata em Cariacica

Publicado em 03/08/2026 às 16:49

Dois corpos foram encontrados em uma área de mata no bairro Pedro Fontes, em Cariacica, nesta segunda-feira (3). A Polícia Militar esteve no local após uma denúncia e encontrou os corpos de um homem, de 22 anos, e de uma mulher, de 21.


A Polícia Militar não divulgou a identidade das vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia. Até o momento, ninguém foi preso.


O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Veja Também 

Oscar morreu após sofrer acidente em Fundão, no último domingo (2)

Soldador morre após ser arremessado de moto em acidente em Fundão

Incêndio aconteceu no bairro São Francisco

Incêndio atinge plantação de eucalipto e avança para pasto em Aracruz

Delegacia Regional de São Mateus

Homem é morto a tiros após confusão em bar de São Mateus

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Suspeito, de 43 anos, foi localizado no bairro Pelourinho

Justiça mantém preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em gado em Montanha

Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável

Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável

Rapper L7NNON

BK, L7NNON e Alee são confirmados em festival de rap no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados