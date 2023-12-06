Acidente entre dois carros complica o trânsito na Rodovia das Paneleiras

Quatro pessoas foram presas em Cariacica suspeitas de envolvimento no arrombamento e furto de uma loja de eletrônicos em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Além delas, um homem foi preso por receptação, após ser constatado que ele mantinha em sua posse parte dos produtos levados pelo grupo.





O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de julho.





Segundo a Polícia Civil, as investigações permitiram identificar os veículos utilizados na ação e os suspeitos envolvidos no furto.





De acordo com a corporação, o mesmo grupo criminoso também é investigado por invadir uma loja de eletrônicos no bairro Glória, em Vila Velha, no dia 13 de julho. Na ocasião, os suspeitos utilizaram um veículo para arrombar a fachada e entrar no estabelecimento.





As prisões foram realizadas por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, com apoio da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar.





A Polícia Civil informou que mais detalhes sobre a investigação e as prisões serão repassados em uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (4).