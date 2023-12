Jovem baleado dentro de carro na Serra tem morte cerebral confirmada

Após comunicar, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, que veículos leves da frota da administração estadual terão o combustível fóssil trocado por biocombustíveis , o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta quarta-feira (6), que a frota do Sistema Transcol vai ser renovada com mais 50 ônibus elétricos. A previsão é que os veículos estejam em circulação até o ano que vem.

O governador lembrou que a atual frota do Transcol já conta com quatro ônibus elétricos, que passaram pela fase de testes e o uso foi aprovado pelos usuários.

“Agora vamos dar o pontapé inicial com a aquisição de 50 novos veículos. O início é sempre mais difícil, pois temos que fazer toda a parte de suporte, como a instalação de bases de carregamento. Os passos seguintes já seguem a mesma modelagem. Então, este anúncio da Marcopolo vai de encontro com o que anunciamos na Conferência do Clima, que é atingir as metas de neutralidade de emissões até 2050”, ressaltou Casagrande.