Jovem leva tiro na cabeça após bandido armado cercar carro na Serra

"De repente um rapaz saiu com uma arma na beira da estrada e falou para eu parar. Assustei e me perguntei: parar por quê? Então acelerei e ele começou a atirar no carro. Abaixei a cabeça e saí acelerando, quando levantei para falar com meu sobrinho, ele estava jorrando sangue pela cabeça e foi caindo. Fiquei desesperado"

O tiro entrou e saiu da cabeça do jovem, e o estado de saúde do rapaz é gravíssimo. "A primeira informação na Upa é de que a bala atravessou a cabeça dele. O médico até falou se eu quisesse ver sobre doar órgãos, porque o caso dele era muito grave. Segundo o médico, se ele sobreviver, pode ficar acamado para o resto da vida. No momento ele está em coma induzido", detalhou o tio.

A família está desolada. "A gente está todo mundo triste. A gente só trabalha, não mexe com nada de errado, com a vida de ninguém, e está nessa situação. Eles (os criminosos) levam a vida deles, não quero saber quem eles são, só quero trabalhar. Agora não sei o que a gente pode fazer, se posso continuar onde estou morando. Na verdade, eu pensava que isso só acontecia com os outros, que nunca ia acontecer na minha família, mas agora eu tenho que me acostumar ou sair daqui, ou fazer um plano funerário para mim e para minha família, o caminho que nós vamos, porque não dá para entender", relatou o empresário.