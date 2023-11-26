Acidente de trânsito deixa criança e mulher feridas em Piúma

Um acidente entre um Honda Civic e um Fiat Uno deixou uma mulher e uma criança de 9 anos feridas na noite de sábado (25), no bairro Niterói, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas para o hospital do município.
À polícia, os motoristas dos dois veículos envolvidos se apresentaram e contaram como o acidente aconteceu. De acordo com os relatos, assim que entrou na rodovia, o Fiat Uno foi atingido na traseira pelo Honda Civic. Depois da batida, o Civic colidiu em uma casa, provocando danos no portão e na escada do imóvel.
A esposa e a neta do motorista do Fiat Uno tiveram pequenas escoriações e foram socorridas pelo Samu. Os dois condutores dos veículos realizaram o teste do etilômetro e ambos deram negativo para a ingestão de bebida alcoólica.