Maya Simor Pereira, de um ano, foi encontrada morta com sinais de agressão Crédito: Acervo familiar

Em geral, o indiciamento por feminicídio é observado quando a vítima é uma jovem ou adulta, mas raramente quando se trata de criança. Vale ressaltar, no entanto, que esse crime trata do assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou de gênero, independentemente da idade.

"Basicamente, é o assassinato de pessoas do sexo feminino. Podem ser crianças, jovens, idosas. A morte delas acontece principalmente por menosprezo à condição de ser mulher ou no contexto de violência doméstica e familiar", pontua a delegada Michelle Meira, da Gerência de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)

Your browser does not support the audio element. Entenda por que pai que matou bebê no ES foi autuado por feminicídio

Michelle Meira explica que os delegados que atuam nos casos têm autonomia para definir a tipificação para os crimes. "Eles podem colocar o que entenderem mais adequado e justificar. De todo modo, essas qualificações podem ser revistas mais à frente pelo Ministério Público, por exemplo."

O Código Penal estabelece pena de 20 a 40 anos para casos de feminicídio; de 12 a 30 anos, em homicídio qualificado; e de 6 a 20 anos, para homicídio simples. A pena máxima, portanto, pode até dobrar se o crime for praticado contra uma mulher no contexto de violência de gênero ou doméstica.

A advogada criminalista Carla Joana Magnago pontua que a tipificação de feminicídio é um cenário ainda novo de discussão jurídica no país. Mas lembra que, recentemente, um homem foi condenado por esse crime contra uma adolescente no Rio Grande do Sul

"Os contornos de violência no ambiente doméstico, ou a violência de gênero, podem tirar a tipificação de simples homicídio e qualificar o crime como feminicídio, não importa se é criança ou não", reforça.

Carla Joana observa que o caso do assassinato de Araceli Cabrera Crespo aos 8 anos , ocorrido em maio de 1973, teria sido enquadrado como feminicídio se a lei existisse na época do crime. "Frequentemente, quando debatemos violência de gênero, esse caso vem à tona", afirma a advogada, acrescentando que, em sua avaliação, vai se tornar mais comum a qualificação como feminicídio nas situações em que crianças, do sexo feminino, forem assassinadas.