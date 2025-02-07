Em 5 meses, duas crianças foram levadas mortas para mesmo PA em Cariacica

O padrasto foi autuado por homicídio, tentativa de homicídio e estupro de vulnerável. A mãe vai responder por omissão, tentativa de homicídio, homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ele confirmou que agrediu o garoto, mas negou violência sexual. Os policiais foram até a casa onde a criança morava e encontraram um cenário no quarto com colchão no chão, tripé e um notebook, levantando a suspeita de que vídeos pornográficos dos supostos abusos eram gravados ali.