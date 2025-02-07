Em 5 meses, duas crianças foram levadas mortas para mesmo PA em Cariacica

Em um intervalo de cinco meses, duas crianças foram levadas, já mortas e com sinais de espancamento e violência sexual, para o mesmo Pronto Atendimento (PA) em Alto Lage, Cariacica. O primeiro caso ocorreu em 17 de setembro de 2024, e o segundo na última quarta-feira (5).
No ano passado, Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de quatro anos, foi deixado na unidade de saúde pelo padrasto. Fábio dos Santos Silva, de 28 anos, disse que o menino estava tendo convulsões. Após entregar a criança, ele fugiu do local. No dia seguinte, ele foi encontrado e preso. Enquanto estava no PA, a irmã de Davy, de um ano e 10 meses, foi encontrada no meio da rua em Cariacica e levada para o hospital. Segundo a assistente social da unidade de saúde, a bebê tinha sido vítima de agressões físicas.
Davy foi enterrado e a mãe dele deu um depoimento emocionado, dizendo que o companheiro nunca tinha demonstrado nenhum tipo de maldade. Em novembro, a mulher foi presa.
No mês seguinte, a Polícia Civil concluiu as investigações do caso e divulgou o resultado dos exames feitos no corpo de Davy: o menino havia sido estuprado e tinha derivado de cocaína no sangue. Segundo as investigações, a causa da morte foi anemia aguda por laceração do fígado — o órgão estava rompido. Os exames apontaram ainda lesão nas costas com sinais de que poderiam ter sido feitas com uma ripa (pedaço de madeira).
O padrasto foi autuado por homicídio, tentativa de homicídio e estupro de vulnerável. A mãe vai responder por omissão, tentativa de homicídio, homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Caso de quarta (5)
Na quarta-feira (5), outro caso semelhante no mesmo PA de Alto Lage: um menino de três anos foi levado até lá, já morto, pelo namorado do tio dele, com hematomas pelo corpo e sinais de violência sexual. O homem disse que o garoto estava com febre e passou mal após tomar medicação.
Ele confirmou que agrediu o garoto, mas negou violência sexual. Os policiais foram até a casa onde a criança morava e encontraram um cenário no quarto com colchão no chão, tripé e um notebook, levantando a suspeita de que vídeos pornográficos dos supostos abusos eram gravados ali.
Na casa moravam ainda duas adolescentes, de 14 e 16 anos, e uma menina de cinco anos. As duas primeiras eram tias e a menorzinha era irmã do menino morto. O tio do garoto, que tinha a guarda dele, foi até o PA no final da noite e disse não saber dos abusos, mas também acabou preso.
Segundo a Polícia Civil, o tio e o namorado dele foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável. Eles serão encaminhados ao sistema prisional.
O nome da vítima, dos suspeitos e o bairro onde eles viviam não estão sendo inicialmente divulgados para não expor outros três menores de idade que moravam com o casal, já que ainda não há informações, por parte da polícia, se essas outras crianças também sofreram algum tipo de abuso, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).