Mãe de criança deixada morta em PA de Cariacica é presa

Thais Cândido é mãe de Davy Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa (em destaque) Crédito: Montagem

Davy foi deixado no PA pelo padrasto na manhã do dia 17 de setembro. Fábio, na ocasião, disse que o menino estava tendo convulsões e o entregou aos profissionais de saúde, mas fugiu em seguida. Ele foi preso no dia seguinte

Enquanto estava no PA, a irmã de Davy, de um ano e 10 meses, foi encontrada no meio da rua em Cariacica , e tinha sido levada para o Hospital Infantil, em Vitória. Segundo a assistente social da unidade de saúde, a bebê tinha sido vítima de agressões físicas.

Segundo o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Michel Pessoa Fernandes, a mãe da criança viajou dias antes do crime, 15 de setembro. Inicialmente, ela disse que estava a trabalho, mas durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que ela foi para Rondônia buscar drogas para o companheiro, que era traficante, e para outros dois suspeitos: Matheus Viana e Lucas Barras — procurados por homicídio.

Casal se conhecia há quatro meses

Fábio e Thais se conheciam há quatro meses e moravam juntos havia dois meses, em Santa Cecília, Cariacica. No dia que o menino foi deixado no PA, o padrasto da criança disse que iria em casa buscar documentos, mas fugiu.

"Foi verificado que a criança apresentava diversos traumatismos no corpo. A mãe alegou que era de uma queda, mas não era verdade" Michel Pessoa Fernandes - Delegado adjunto da DHPP de Cariacica

Durante o dia, antes de levar o menino ao PA, o padrasto ligou para Thais e disse que a criança passou mal. Ela ligou para o pai de Davy, que foi à unidade de atendimento médico e soube que a criança havia morrido. Naquele mesmo dia, a irmã da vítima deu entrada em um hospital apresentando traumas e machucados por dentro da boca.

Quando questionados pela polícia, o padrasto acusa a mãe de agredir os filhos, e ela acusa o companheiro. “Mas a gradação das lesões nas crianças (elas tinham lesões de no mínimo 10 dias) mostrava que as agressões ocorreram há dias. Outras testemunhas trouxeram informações que convergiram que a mãe fosse uma das autoras das agressões, pois ela tem histórico de violência”, ressaltou o delegado.



Davy foi estuprado e tinha cocaína no sangue

A pesquisa do material sanguíneo de Davy mostrou que havia cocaína e outro componente (não revelado) no corpo da criança. Segundo o delegado Michel, isso indica que: ou a criança usou de maneira acidental ou foi ministrado por terceiros. A autoridade também informou que a criança foi vítima de violência sexual.

A causa da morte de Davy foi anemia aguda por laceração do fígado — o órgão estava rompido. Os exames apontaram ainda lesão nas costas com sinais que poderiam ter sido feitas com uma ripa (pedaço de madeira).

Na residência do casal foram encontrados guimba de cigarro e pedra de crack. No quarto das crianças, a polícia localizou um pino de cocaína. “Importante ressaltar que Fábio Santos tinha histórico criminal e autuação no tráfico de drogas”, disse o adjunto da DHPP de Cariacica.

O padrasto foi autuado por homicídio e estupro de vulnerável (contra Davy) e por tentativa de homicídio (agressões contra a bebê, que teve alta e atualmente está com o pai biológico). Já a mãe foi presa no dia 12 de novembro, autuada por omissão, tentativa de homicídio (contra a bebê), homicídio (contra Davy), tráfico de drogas e associação ao tráfico — mas a informação sobre a prisão dela foi divulgada somente nesta terça-feira (3).