Polícia indicia dona de hotel infantil onde criança morreu em Cachoeiro

Theo, bebê que morreu afogado em piscina de hotel infantil em Cachoeiro Crédito: Arquivo da família

A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte de Theo Gutierry Gardioli Scantamburlo , de um ano e seis meses, que foi encontrado desacordado em uma piscina de um hotel infantil no dia 18 de setembro deste ano em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A corporação indiciou dona do estabelecimento foi indiciada por homicídio culposo (sem intenção de matar).

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, e relatado à Justiça na última quinta-feira (7). Conforme a Polícia Civil, a proprietária do estabelecimento foi indiciada por homicídio culposo com agravante de ter agido com negligência e ausência do dever de cautela.

Ainda conforme a Polícia Civil, não houve representação pela prisão, pois não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

Relembre o caso

Ainda segundo a versão do proprietário, com o cadeado destrancado, o menino acessou o local e caiu na água. A criança foi encontrada boiando só um tempo depois. Ele informou que fez os primeiros socorros, a criança chegou a tossir, mas os lábios ainda estavam roxos. A criança foi levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), no município, mas morreu dois dias depois.