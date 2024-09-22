Morte de bebê: pais de crianças que frequentavam hotel infantil protestam

Protesto ocorreu na manhã deste domingo (22) no bairro Aquidaban, em Cachoeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A TV Gazeta Sul apurou que o espaço de recreação para as crianças funciona na parte de cima do imóvel, onde havia brinquedos e trabalhos feitos pelos pequenos. O dono do espaço de recreação não quis gravar entrevista, mas contou que alguém esqueceu de trancar o cadeado do portão da área que dá acesso à piscina. O local, segundo ele, costuma ser utilizado pelas crianças e famílias aos fins de semana.

Ainda segundo a versão do proprietário, com o cadeado destrancado, o menino acessou o local e caiu na água. A criança foi encontrada boiando só um tempo depois, quando alguém viu a cena. O dono do hotel informou que fez os primeiros socorros, a criança chegou a tossir, mas os lábios ainda estavam roxos. Ele encaminhou a criança para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), no município.

O Ministério Público detalhou que ouviu pais de alunos e uma ex-funcionária do estabelecimento e ouvirá, ainda, o representante legal do estabelecimento. Além disso, o MPES pediu à Prefeitura de Cachoeiro e ao Conselho Tutelar “a adoção de providências urgentes, como fiscalizações no local”.

Na manhã da última quinta-feira (19), a Prefeitura de Cachoeiro anunciou a interdição do hotel infantil localizado na cidade, por meio da Vigilância Sanitária. Em nota, a prefeitura esclareceu: “Verificou-se junto à Vigilância Sanitária que há uma condicionante expressa que proíbe o acesso e a utilização da área da piscina".