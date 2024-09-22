Irmãos são presos após confusão envolvendo assédio, agressão e injúria racial em Vitória

Uma confusão na orla da Praia de Camburi, em Vitória, terminou com dois irmãos presos sob acusação de agressão e injúria racial na madrugada deste domingo (22). Na saída de um quiosque, uma mulher alegou que estaria sendo vítima de assédio pela dupla, que ainda agrediu o marido dela e um amigo.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada após o marido da mulher alegar que foi agredido com socos e chutes no corpo e na cabeça, até mesmo quando estava no chão, sendo chamado de “preto, macaco, feijão e pobre” pelos agressores, identificados como Frederico e Henrique Falquetto Camporez.
Na ocasião, um amigo da vítima tentou intervir e também foi agredido, tendo escoriações na perna esquerda e no olho direito. De acordo com o relato das vítimas, mesmo após o fim das agressões físicas, os irmãos continuaram proferindo palavras de cunho racista para o trio agredido.
Segundo a Polícia Civil (PCES), os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuados em flagrante por injúria racial e lesão corporal. Na sequência, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.