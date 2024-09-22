Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Irmãos são presos após confusão envolvendo assédio, agressão e injúria racial em Vitória
Na orla de Camburi

Irmãos são presos após confusão envolvendo assédio, agressão e injúria racial em Vitória

Na saída de um quiosque, uma mulher alegou que estaria sendo vítima de assédio pela dupla, que ainda agrediu o marido dela e um amigo
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 set 2024 às 11:43

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 11:43

Viaturas da Polícia Civil
Dupla foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória após a confusão Crédito: Fernando Madeira
Uma confusão na orla da Praia de Camburi, em Vitória, terminou com dois irmãos presos sob acusação de agressão e injúria racial na madrugada deste domingo (22). Na saída de um quiosque, uma mulher alegou que estaria sendo vítima de assédio pela dupla, que ainda agrediu o marido dela e um amigo.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada após o marido da mulher alegar que foi agredido com socos e chutes no corpo e na cabeça, até mesmo quando estava no chão, sendo chamado de “preto, macaco, feijão e pobre” pelos agressores, identificados como Frederico e Henrique Falquetto Camporez.
Na ocasião, um amigo da vítima tentou intervir e também foi agredido, tendo escoriações na perna esquerda e no olho direito. De acordo com o relato das vítimas, mesmo após o fim das agressões físicas, os irmãos continuaram proferindo palavras de cunho racista para o trio agredido.
Segundo a Polícia Civil (PCES), os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuados em flagrante por injúria racial e lesão corporal. Na sequência, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

Veja Também

Bebê é atingido por tiro de espingarda de pressão em Jerônimo Monteiro

Mulher atropela ex-padrasto e foge sem prestar socorro em Castelo

Jovem desaparecida há 9 anos foi raptada no ES e achada na Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi espírito santo Polícia Civil Racismo Vitória (ES) Agressão Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados