Bebê é atingido por tiro de espingarda de pressão em Jerônimo Monteiro

Um bebê de apenas um ano foi atingido por um tiro acidental disparado por um adolescente de 12 anos, irmão da mãe da criança, neste sábado (21), em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.
A Polícia Militar informou que foi acionada no Hospital de Jerônimo Monteiro, onde uma menor relatou que seu irmão, de 12 anos, disparou acidentalmente contra seu filho, de um ano, com uma espingarda de pressão. A criança foi socorrida ao pronto socorro. Um jovem de 18 anos se apresentou como responsável pelos menores, já que a mãe deles estava viajando. O Conselho Tutelar foi chamado, e as partes foram levadas à Delegacia Regional de Alegre, onde a mãe das crianças se apresentou.
Procurado por A Gazeta, o Hospital de Jerônimo Monteiro se limitou a dizer que a criança foi transferida para o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), em Cachoeiro de Itapemirim.
Já a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Alegre. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teria informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.