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Sul do ES

Mulher atropela ex-padrasto e foge sem prestar socorro em Castelo

Acidente ocorreu próximo à rodoviária da cidade; segundo a polícia, jovem acelerou contra a vítima e depois fugiu
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

21 set 2024 às 13:17

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 13:17

Uma história confusa recheada de crimes foi registrada em Castelo, Sul do Espírito Santo, na sexta-feira (20). A ocorrência envolve tentativa de assassinato em bar e atropelamento sem prestar socorro à vítima. 
Tudo começa quando um homem de 67 anos é atingido por um objeto cortante enquanto estava em um bar no bairro Baixa Itália. Mesmo ferido, ele entra no veículo dele — um Fiat Strada — e dirige até um hospital, acompanhado da filha da dona do bar, que tem 19 anos, e testemunhou o crime. À polícia, a vítima contou que foi atingida pelas costas e não viu o agressor. 
O homem informou ainda que, enquanto aguardava por atendimento médico, a jovem saiu do hospital dirigindo o carro dele. Enquanto os policiais atuavam nesta ocorrência foram informados de que uma pessoa havia sido atropelada no bairro Independência, próximo à rodoviária da cidade, e seria levada pelo Samu/192 até o mesmo hospital. Quem causou o atropelamento fugiu sem prestar socorro à vítima.
Os militares seguiram para o local do acidente e foram informados por testemunhas que o veículo que atingiu um homem era um Fiat Strada conduzido por uma jovem. Por meio de câmeras de monitoramento, os policiais visualizaram que a motorista acelerou contra a vítima, provocando o atropelamento. A equipe foi até o bar — aquele onde inicialmente um homem foi agredido — e encontrou o veículo dele com danos compatíveis ao atropelamento. 
A Polícia Militar constatou também que a vítima atropelada é um ex-padrasto da jovem de 19 anos que dirigia o Fiat Strada. O estado de saúde dele não foi informado. Policiais fizeram buscas pela suspeita, mas ela não foi encontrada. O veículo foi removido ao pátio do Detran|ES para ser preservado como evidência para investigação policial.

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