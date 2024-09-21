Mulher atropela ex-padrasto e foge sem prestar socorro em Castelo

Uma história confusa recheada de crimes foi registrada em Castelo, Sul do Espírito Santo, na sexta-feira (20). A ocorrência envolve tentativa de assassinato em bar e atropelamento sem prestar socorro à vítima.

Tudo começa quando um homem de 67 anos é atingido por um objeto cortante enquanto estava em um bar no bairro Baixa Itália. Mesmo ferido, ele entra no veículo dele — um Fiat Strada — e dirige até um hospital, acompanhado da filha da dona do bar, que tem 19 anos, e testemunhou o crime. À polícia, a vítima contou que foi atingida pelas costas e não viu o agressor.

O homem informou ainda que, enquanto aguardava por atendimento médico, a jovem saiu do hospital dirigindo o carro dele. Enquanto os policiais atuavam nesta ocorrência foram informados de que uma pessoa havia sido atropelada no bairro Independência, próximo à rodoviária da cidade, e seria levada pelo Samu/192 até o mesmo hospital. Quem causou o atropelamento fugiu sem prestar socorro à vítima.

Os militares seguiram para o local do acidente e foram informados por testemunhas que o veículo que atingiu um homem era um Fiat Strada conduzido por uma jovem. Por meio de câmeras de monitoramento, os policiais visualizaram que a motorista acelerou contra a vítima, provocando o atropelamento. A equipe foi até o bar — aquele onde inicialmente um homem foi agredido — e encontrou o veículo dele com danos compatíveis ao atropelamento.