Policial de folga se envolve em confusão em saída de boate em Vitória

Um policial militar de folga se envolveu em uma confusão na saída de uma boate na Praia do Canto, em Vitória, na madrugada deste sábado (21), e, segundo boletim de ocorrência, ainda agrediu uma pessoa que tentou intervir. O nome dele não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada e a equipe que fez o atendimento informou que, ao chegar ao local, um motorista de aplicativo de 52 anos relatou que o policial deitou sobre o capô do carro de uma outra motorista que estava tentando sair dali. Isso gerou uma discussão e, quando o motorista tentou intervir para separar a briga, o PM teria sacado uma arma e dado uma coronhada na cabeça dele.

As partes envolvidas na briga foram levadas para a Delegacia Regional de Vitória, e arma do policial foi recolhida. A Polícia Civil informou que, após analisar a ocorrência, a autoridade policial concluiu que o PM agiu utilizando a arma da corporação, caracterizando um crime de competência militar. Devido a isso, o caso foi despachado de volta à Polícia Militar, para tomar as providências necessárias.