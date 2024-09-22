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Bairro Aviso

Motorista de app é baleado por grupo ao terminar corrida em Linhares

Quatro suspeitos armados mandaram vítima parar o carro e depois atiraram; homem conseguiu dirigir baleado e, no caminho, encontrou viatura e pediu ajuda à PM
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 set 2024 às 15:38

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 15:38

Um motorista de aplicativo foi baleado após ter encerrado uma corrida na região do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (21). Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, quatro homens, com armas apontadas, mandaram a vítima parar o carro, um Renault Clio, e efetuaram os disparos. A idade do trabalhador não foi informada.
Mesmo após ser atingido na perna esquerda, o motorista de aplicativo acelerou o carro e conseguiu sair do local. Segundo a PM, o homem seguia em busca de atendimento médico quando se deparou com uma equipe policial no caminho e pediu ajuda.
Ainda conforme registro da Polícia Militar, um policial assumiu a direção do Clio e levou a vítima, que ficou no banco traseiro, para o Hospital Rio Doce, onde o motorista de aplicativo foi atendido. A PM verificou que a porta traseira do lado direito e a porta do motorista foram atingidas pelos tiros, sendo que nesta um projétil ficou alojado.
O Renault Clio foi encaminhado para o pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para ser periciado pela Polícia Civil. Em nota, a a corporação informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. “Até o momento nenhum suspeito foi detido”, comentou.
A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar por meio do Disque Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. “A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou.

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