Motorista de app é baleado por grupo ao terminar corrida em Linhares

Um motorista de aplicativo foi baleado após ter encerrado uma corrida na região do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na noite de sábado (21). Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , quatro homens, com armas apontadas, mandaram a vítima parar o carro, um Renault Clio, e efetuaram os disparos. A idade do trabalhador não foi informada.

Mesmo após ser atingido na perna esquerda, o motorista de aplicativo acelerou o carro e conseguiu sair do local. Segundo a PM, o homem seguia em busca de atendimento médico quando se deparou com uma equipe policial no caminho e pediu ajuda.

Ainda conforme registro da Polícia Militar, um policial assumiu a direção do Clio e levou a vítima, que ficou no banco traseiro, para o Hospital Rio Doce, onde o motorista de aplicativo foi atendido. A PM verificou que a porta traseira do lado direito e a porta do motorista foram atingidas pelos tiros, sendo que nesta um projétil ficou alojado.

O Renault Clio foi encaminhado para o pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para ser periciado pela Polícia Civil . Em nota, a a corporação informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. “Até o momento nenhum suspeito foi detido”, comentou.