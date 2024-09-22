ES recebe alerta de tempestades e ventos intensos em 36 cidades; veja quais

O tempo seco e sem chuva pode dar lugar a tempestades no Espírito Santo a partir deste domingo (22). Segundo alerta emitido nesta manhã pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 36 cidades capixabas, das regiões central e sul, podem ter chuva de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia, tendo ainda ventos intensos de 40 a 60 km/h.
De acordo com o órgão, o alerta, com grau de "perigo potencial", é válido até o fim de domingo. O Inmet destaca, no entanto, que há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Ainda assim é recomendado que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, evitando ainda o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Confira a lista de cidades em alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana