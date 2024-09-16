'Chuva preta' pode atingir o ES? Veja previsão e entenda o fenômeno

Registro de um dia opaco no Espírito Santo, cena comum em meio ao aumento das queimadas em todo o Brasil

"A possibilidade de ocorrer chuva escura no Espírito Santo é muito remota, mas não pode ser descartada completamente. Em território capixaba, a formação de chuva escura seria incomum, mas não impossível, caso as partículas resultantes de queimadas locais ou de regiões próximas fossem transportadas e se misturassem às gotas de chuva", informou.