Motociclista morre em acidente na BR 262 em Ibatiba

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), concluiu-se que o fator determinante do acidente foi o motociclista transitar na contramão. A vítima teve a morte constatada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os ocupantes do automóvel foram encaminhados ao hospital de Ibatiba para atendimento médico-hospitalar.