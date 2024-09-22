Motociclista morre em acidente na BR 262 em Ibatiba

Um motociclista morreu em uma colisão frontal entre o veículo que ele estava conduzindo e um carro, na noite de sábado (21), no km 165 da BR 262, trecho de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Quatro pessoas que estavam no veículo de passeio ficaram feridas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), concluiu-se que o fator determinante do acidente foi o motociclista transitar na contramão. A vítima teve a morte constatada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os ocupantes do automóvel foram encaminhados ao hospital de Ibatiba para atendimento médico-hospitalar.
De acordo com a Polícia Científica (PCIES), a perícia foi acionada por volta das 19h20 e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.