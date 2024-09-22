Aposta de Vitória acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 49 mil

Uma aposta de Vitória, feita pela internet, marcou cinco dezenas no concurso 2777 da Mega-Sena e vai receber R$49.417,01. A Mega, sorteada na noite de sábado (21), tinha o prêmio principal de R$ 6.279.287,43. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o próximo concurso (2778) pode pagar R$ 10 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 02 - 13 - 21 - 38 - 42 - 52.
Segundo a Caixa, outras 39 apostas apostas marcaram cinco números e cada uma também receberá R$ 49.417,01. Outras 2.658 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.062,38 cada.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
Com informações da Folha de São Paulo