Aposta do ES passa raspando e leva R$ 60 mil na quina da Mega-Sena

Outras 4.967 acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.148,81 cada. A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.