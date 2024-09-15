Aposta do ES passa raspando e leva R$ 60 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta simples feita em Castelo, no Sul do Espírito Santo, quase levou o prêmio de R$ 55 milhões da Mega-Sena na noite deste sábado (14). O apostador acertou a quina e vai receber R$ 60.519,72. No total, segundo a Caixa, 66 apostas no país marcaram cinco números, mas ninguém acertou o prêmio principal. Com isso, o próximo concurso (2775), na terça-feira (17), pode pagar R$ 82 milhões.
Os números sorteados neste sábado foram: 06-16-22-24-38-50.
Outras 4.967 acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.148,81 cada. A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.