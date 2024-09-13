Duas apostas de Colatina ganham R$ 37 mil na quina da Mega-Sena

Mega-Sena Crédito: Divulgação

Duas apostas de Colatina, uma feita na lotérica, e outra via internet, levaram, cada uma, R$ 37.812,04 no concurso da Mega-Sena realizado na noite de quinta-feira (12). Ambas acertaram cinco números e quase levaram o prêmio principal. Como ninguém acertou as seis dezenas, o valor agora está acumulado em R$ 55 milhões.

Os números sorteados foram 19-23-32-34-38-57. Além das duas apostas do ES, a quina teve outros 86 ganhadores que receberão, cada um, R$ 37.812,04. As 5.541 apostas ganhadoras da quadra terão o prêmio individual de R$ 857,88