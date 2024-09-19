Criança é achada desacordada em piscina de hotel infantil em Cachoeiro

Criança se afoga em piscina de hotel infantil e está internada em Cachoeiro Crédito: Carlos Barros

Um menino com cerca de um ano e nove meses foi encontrado desacordado na piscina de um hotel infantil onde estava no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (18). A criança estava boiando quando foi achada por uma funcionária do local e socorrida. O bebê, que não teve o nome divulgado, está internado em um hospital.

A TV Gazeta Sul apurou com o proprietário do hotel infantil, que não teve o nome divulgado, que o espaço de recreação para as crianças funciona na parte cima do imóvel, onde havia brinquedos e trabalhos feitos pelas crianças.

No andar térreo é onde ocorreu o fato. O dono do hotel infantil não quis gravar entrevista, mas contou que alguém esqueceu de trancar o cadeado do portão da área que dá acesso à piscina. O local, segundo ele, costuma ser utilizado pelas crianças e famílias aos fins de semana.

Ainda segundo o proprietário, com o cadeado destrancado, o menino acessou o local e caiu na água. A criança foi encontrada boiando só um tempo depois, quando alguém viu a cena. O dono do hotel informou que fez os primeiros socorros, a criança chegou a tossir, mas os lábios ainda estavam roxos. Ele encaminhou a criança para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), no município.

Criança se afoga em piscina de hotel infantil e está internada em Cachoeiro Crédito: Carlos Barros

A informação na quarta-feira era de que o menino seguia internado na unidade, onde o pai e amigos da família passaram a noite. Eles preferiram não gravar com a reportagem, mas pediram orações pela recuperação da criança. O estado de saúde dela não foi informado.

Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada, na tarde de quarta-feira, para ir ao hospital no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, verificar a informação de que uma criança teria dado entrada na unidade, vítima de afogamento. Na unidade, o pai do menino, um policial militar, disse que recebeu um telefonema informando que o filho, de um ano e meio, havia sido encontrado desacordado na piscina de um hotel infantil, e que a criança já tinha sido levada ao hospital pelo dono do estabelecimento, em estado grave.

Local foi interditado

Sobre a situação do espaço, a prefeitura disse que, por meio da Vigilância Sanitária, interditou o hotel infantil localizado no bairro Aquidaban. A medida foi adotada em decorrência do afogamento de uma criança no estabelecimento e do descumprimento de normas condicionantes de funcionamento, especialmente, no que se refere ao uso da área da piscina. O município informou que em vistoria realizada na quarta-feira (18), com objetivo de renovar o Alvará Provisório, os agentes da Vigilância Sanitária reforçaram, junto à administração do local, sobre a situação da área da piscina, que seguia sob restrições de uso para as atividades.

Em relação ao estado de saúde da criança, a prefeitura informou que ele deu entrada ontem à tarde por afogamento, em estado grave, sofreu uma parada cardiorrespiratória, necessitando de sedação. A gestão municipal lamentou o ocorrido e informou que seus órgãos competentes seguirão acompanhando o caso.