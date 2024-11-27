Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estupro de vulnerável

Homem é preso após passar a mão em criança em supermercado de Vitória

PM disse que Darlei Rodrigues de Oliveira, de 56 anos, tentou fugir, mas foi contido por populares; ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado a um presídio

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 11:30

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 nov 2024 às 11:30
Um homem de 56 anos foi preso, na noite de terça-feira (26), após passar a mão nas pernas de uma menina de quatro anos dentro de um supermercado na Vila Rubim, em Vitória. A mãe da vítima chegou a pedir que ele se afastasse, mas o suspeito, identificado como Darlei Rodrigues de Oliveira, teria repetido o ato. Outros clientes ficaram indignados e afastaram o homem da menina.
Segundo a Polícia Militar, a menina estava com a mãe e uma tia no supermercado fazendo compras, quando o suspeito se aproximou e passou a mão nas pernas da criança, chegando próximo à região íntima. A mãe pediu que Darlei se afastasse, mas ele ignorou. Outros clientes, que ficaram indignados ao presenciar a cena, afastaram o suspeito.
A PM foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Ao ver os militares chegando, Darlei tentou fugir, mas foi contido por populares. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.
A Polícia Civil informou que Darlei foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).   

Crime de estupro de vulnerável

O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217A do Código Penal, prevê que é considerado estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.

Veja Também

Polícia confirma que corpo encontrado na Serra era de motorista de app desaparecido

Motociclista morre em acidente durante gravação de vídeos em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival gratuito em Vitória
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória
Prédios
Minha Casa, Minha Vida: 5 mil imóveis à venda no ES se enquadram nas novas regras
Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados