Homem é preso após passar a mão em criança em supermercado de Vitória

Um homem de 56 anos foi preso, na noite de terça-feira (26), após passar a mão nas pernas de uma menina de quatro anos dentro de um supermercado na Vila Rubim, em Vitória. A mãe da vítima chegou a pedir que ele se afastasse, mas o suspeito, identificado como Darlei Rodrigues de Oliveira, teria repetido o ato. Outros clientes ficaram indignados e afastaram o homem da menina.
Segundo a Polícia Militar, a menina estava com a mãe e uma tia no supermercado fazendo compras, quando o suspeito se aproximou e passou a mão nas pernas da criança, chegando próximo à região íntima. A mãe pediu que Darlei se afastasse, mas ele ignorou. Outros clientes, que ficaram indignados ao presenciar a cena, afastaram o suspeito.
A PM foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Ao ver os militares chegando, Darlei tentou fugir, mas foi contido por populares. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.
A Polícia Civil informou que Darlei foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Crime de estupro de vulnerável
O crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217A do Código Penal, prevê que é considerado estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.