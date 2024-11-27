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Três detidos

Polícia confirma que corpo encontrado na Serra era de motorista de app desaparecido

Cleber Sales Lopes, de 44 anos, saiu para trabalhar no último dia 18, em Vitória, e não deu mais notícias; na segunda-feira (25), adolescente confessou crime

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 10:11

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 nov 2024 às 10:11
Carro de Cleber foi localizado na quinta-feira (21)
Carro de Cleber Sales Lopes (em destaque) foi localizado no dia 21 Crédito: Acervo Pessoal
Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado no último dia 25 na Rodovia do Contorno, na Serra, era do motorista de aplicativo Cleber Sales Lopes, de 44 anos, que estava desaparecido desde o dia 18 de novembro deste ano. Três pessoas envolvidas no crime estão detidas: um homem de 21 anos, uma mulher de 19 e uma adolescente de 17 anos. 
A Gazeta já havia adiantado na terça-feira (26)s obre o encontro do corpo, após a reportagem ter acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Civil. O documento, registrado no dia 25, diz que a equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), após investigações, foi até a casa de uma adolescente de 17 anos e a moça confessou que, no dia do crime, a amiga dela chamou um carro de aplicativo. 
Entraram no veículo a adolescente, o namorado dela, o irmão, de 14 anos, e a amiga. A moça relatou que, durante a corrida, o namorado rendeu o motorista e o levou até um local ermo, na Rodovia do Contorno, onde Cleber foi executado com golpes de faca. A adolescente e a amiga levaram os policiais até o matagal e o corpo estava lá, em estado de decomposição.
O boletim de ocorrência ainda revela que o namorado já foi capturado, no último dia 21, em cumprimento de mandado de prisão. Nesta quarta-feira (27), a Polícia Civil vai realizar uma coletiva de imprensa para divulgar detalhes do caso. 

Desaparecimento

Desde o dia 18, a família de Cleber vinha vivendo momentos de angústia. Ele desapareceu quando saiu para trabalhar em Jardim CamburiVitória. Segundo Pedro Luiz Barone, irmão da vítima, o motorista estava na casa da mãe e, por volta das 19h, foi realizar viagens por aplicativo. A mãe de Cleber tem o costume de acompanhar o filho através do WhatsApp.
“Ela acordou umas 3h da madrugada para verificar se ele estava bem. Olhou a foto do WhatsApp, estava em branco. Tentou mandar mensagem e não conseguiu. Tentou ligar e o telefone estava dando como se não existisse”, contou Pedro Luiz, à época. No dia seguinte, ela entrou em contato com familiares e começou a saga em busca de Cleber. Eles registraram o boletim de ocorrência.
Conforme Pedro Luiz, a família recebeu informações da polícia que o carro de Cleber foi visto pelo cerco eletrônico entrando no bairro Jabour, em Vitória, na madrugada de terça-feira (19). O veículo, no entanto, não foi flagrado saindo do bairro.

Carro encontrado

Na noite do dia 21, o Toyota Corolla de Cleber foi localizado na altura do bairro Jaburu, em Vitória. Dentro do carro estavam um jovem, de 21 anos, e um adolescente.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados sobre um carro com restrição de furto/roubo circulando pelo bairro. Uma equipe realizou um cerco tático nas redondezas de Jaburu e viu o momento em que o veículo passou pelo local, seguindo sentido Avenida Leitão da Silva.
Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o carro. O jovem e o adolescente foram levados à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle).
Com eles, os policiais encontraram cinco pedras de crack e R$ 40 no interior do automóvel. Ao verificar o sistema, foi constatado que o suspeito de 21 anos tinha um mandado de recaptura em aberto. O carro foi guinchado ao pátio.
De acordo com a Polícia Civil, o jovem que possuía o mandado foi encaminhado ao sistema prisional. O adolescente foi reintegrado aos familiares pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a autuação em flagrante naquele momento.

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