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Assassinado

Corpo que pode ser de motorista de app desaparecido é encontrado na Serra

Cleber Sales Lopes, de 44 anos, saiu para trabalhar e não voltou; menina de 17 anos disse ter participado do crime com namorado, irmão e uma amiga

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 09:43

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 nov 2024 às 09:43
Cleber Sales Lopes
Cleber Sales Lopes, de 44 anos, desapareceu durante uma corrida no dia 18 de novembro Crédito: Acervo Pessoal
Um corpo que pode ser do motorista de aplicativo Cleber Sales Lopes, desaparecido desde o último dia 18, quando saiu para trabalhar, foi encontrado em um matagal na Rodovia do Contorno, na Serra, na segunda-feira (25). Quem apontou a localização foi uma adolescente, de 17 anos, que confessou ter participado do crime com o irmão dela, de 14 anos, o namorado e uma amiga. 
As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, ao qual A Gazeta teve acesso. O documento diz que a equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) foi até a casa da adolescente e a moça confessou que, no dia do crime, a amiga dela chamou um carro de aplicativo e os quatro entraram no veículo.
Ela relatou que, durante a corrida, o namorado dela rendeu o motorista e o levou até um local ermo, na Rodovia do Contorno, onde Cleber teria sido executado com golpes de faca. A adolescente e a amiga levaram os policiais até o matagal e o corpo estava lá, em estado de decomposição. 
O boletim de ocorrência ainda revela que o namorado já foi capturado, no último dia 21, em cumprimento de mandado de prisão. A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil, para saber se a adolescente e os outros envolvidos foram apreendidos, mas a corporação respondeu apenas que "as informações serão divulgadas em momento oportuno".

Exames

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória nesta terça-feira (26). Ela apurou que, dado o estado de decomposição, ainda não foi possível fazer a identificação do corpo pelas digitais. Agora, eles vão tentar por meio de exames na arcada dentária, para confirmar se o corpo é de Cleber. 

O desaparecimento 

Desde o dia 18, a família de Cleber vinha vivendo momentos de angústia. Ele desapareceu quando saiu para trabalhar em Jardim CamburiVitória. Segundo Pedro Luiz Barone, irmão da vítima, o motorista estava na casa da mãe e, por volta das 19h, foi realizar viagens por aplicativo. A mãe de Cleber tem o costume de acompanhar o filho através do WhatsApp.
“Ela acordou umas 3h da madrugada para verificar se ele estava bem. Olhou a foto do WhatsApp, estava em branco. Tentou mandar mensagem e não conseguiu. Tentou ligar e o telefone estava dando como se não existisse”, contou Pedro Luiz, à época. No dia seguinte, ela entrou em contato com familiares e começou a saga em busca de Cleber. Eles registraram o boletim de ocorrência.
Conforme Pedro Luiz, a família recebeu informações da polícia que o carro de Cleber foi visto pelo cerco eletrônico entrando no bairro Jabour, em Vitória, na madrugada de terça-feira (19). O veículo, no entanto, não foi flagrado saindo do bairro.

Carro encontrado

Carro de Cleber Sales Lopes
Carro de Cleber Sales Lopes, encontrado no dia 21 de novembro Crédito: Acervo Pessoal
Na noite do dia 21, o Toyota Corolla de Cleber foi localizado na altura do bairro Jaburu, em Vitória. Dentro do carro estavam um jovem, de 21 anos, e um adolescente.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados sobre um carro com restrição de furto/roubo circulando pelo bairro. Uma equipe realizou um cerco tático nas redondezas de Jaburu e viu o momento em que o veículo passou pelo local, seguindo sentido Avenida Leitão da Silva.
Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o carro. O jovem e o adolescente foram levados à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle).
Com eles, os policiais encontraram cinco pedras de crack e R$ 40 no interior do automóvel. Ao verificar o sistema, foi constatado que o suspeito de 21 anos tinha um mandado de recaptura em aberto. O carro foi guinchado ao pátio.
De acordo com a Polícia Civil, o jovem que possuía o mandado foi encaminhado ao sistema prisional. O adolescente foi reintegrado aos familiares pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a autuação em flagrante naquele momento.

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