Corpo que pode ser de motorista de app desaparecido é encontrado na Serra

Cleber Sales Lopes, de 44 anos, desapareceu durante uma corrida no dia 18 de novembro Crédito: Acervo Pessoal

A Gazeta teve acesso. O documento diz que a equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) foi até a casa da adolescente e a moça confessou que, no dia do crime, a amiga dela chamou um carro de aplicativo e os quatro entraram no veículo. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil , ao qualteve acesso. O documento diz que a equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) foi até a casa da adolescente e a moça confessou que, no dia do crime, a amiga dela chamou um carro de aplicativo e os quatro entraram no veículo.

Ela relatou que, durante a corrida, o namorado dela rendeu o motorista e o levou até um local ermo, na Rodovia do Contorno, onde Cleber teria sido executado com golpes de faca. A adolescente e a amiga levaram os policiais até o matagal e o corpo estava lá, em estado de decomposição.

A Gazeta questionou a O boletim de ocorrência ainda revela que o namorado já foi capturado, no último dia 21, em cumprimento de mandado de prisão. A reportagem dequestionou a Polícia Civil , para saber se a adolescente e os outros envolvidos foram apreendidos, mas a corporação respondeu apenas que "as informações serão divulgadas em momento oportuno".

Exames

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Vitória nesta terça-feira (26). Ela apurou que, dado o estado de decomposição, ainda não foi possível fazer a identificação do corpo pelas digitais. Agora, eles vão tentar por meio de exames na arcada dentária, para confirmar se o corpo é de Cleber.

O desaparecimento

“Ela acordou umas 3h da madrugada para verificar se ele estava bem. Olhou a foto do WhatsApp, estava em branco. Tentou mandar mensagem e não conseguiu. Tentou ligar e o telefone estava dando como se não existisse”, contou Pedro Luiz, à época. No dia seguinte, ela entrou em contato com familiares e começou a saga em busca de Cleber. Eles registraram o boletim de ocorrência.

Conforme Pedro Luiz, a família recebeu informações da polícia que o carro de Cleber foi visto pelo cerco eletrônico entrando no bairro Jabour, em Vitória, na madrugada de terça-feira (19). O veículo, no entanto, não foi flagrado saindo do bairro.



Carro encontrado

Carro de Cleber Sales Lopes, encontrado no dia 21 de novembro Crédito: Acervo Pessoal

Segundo a Polícia Militar , os agentes foram informados sobre um carro com restrição de furto/roubo circulando pelo bairro. Uma equipe realizou um cerco tático nas redondezas de Jaburu e viu o momento em que o veículo passou pelo local, seguindo sentido Avenida Leitão da Silva.

Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o carro. O jovem e o adolescente foram levados à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle).

Com eles, os policiais encontraram cinco pedras de crack e R$ 40 no interior do automóvel. Ao verificar o sistema, foi constatado que o suspeito de 21 anos tinha um mandado de recaptura em aberto. O carro foi guinchado ao pátio.