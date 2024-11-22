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Uma pessoa presa

Carro de motorista de aplicativo desaparecido é encontrado em Vitória

O motorista de aplicativo Cleber Sales está desaparecido desde segunda-feira (18) quando saiu para trabalhar; Toyota Corolla dele foi encontrado na quinta-feira (21)

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 15:51

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 nov 2024 às 15:51
Carro de Cleber foi localizado na quinta-feira (21)
Carro de Cleber foi localizado na quinta-feira (21), mas o motorista segue desaparecido Crédito: Acervo Pessoal
O carro do motorista de aplicativo Cleber Sales Lopes, de 44 anos, desaparecido desde a última segunda-feira (18), foi apreendido na altura do bairro Jaburu, em Vitória, na noite de quinta-feira (21). Dentro do Toyota Corolla estavam um jovem, de 21 anos, e um adolescente.
Segundo a Polícia Militar, policiais foram informados de um carro com restrição de furto/roubo estaria circulando pelo bairro. Uma equipe realizou um cerco tático nas redondezas de Jaburu e viu o momento em que o veículo passou pelo local, seguindo sentido Avenida Leitão da Silva.
Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar o carro. O jovem e o adolescente foram levados à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle).
Com eles, os policiais encontraram cinco pedras de crack e R$ 40 no interior do automóvel. Ao verificar o sistema, foi constatado que o suspeito de 21 anos tinha um mandado de recaptura em aberto. O carro foi guinchado ao pátio.
Carro de motorista de aplicativo desaparecido é encontrado em Vitória
De acordo com a Polícia Civil, o jovem que possuía o mandado foi encaminhado ao sistema prisional. Já o adolescente foi reintegrado aos familiares, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a autuação em flagrante naquele momento.
Em relação ao desaparecimento, a corporação explicou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento Cleber não foi localizado.
O irmão da vítima, Pedro Luiz Barone, contou que a família está desesperada sem informações. "Até agora não sabemos nada sobre o Cleber, o que está mais desesperador ainda. Estamos aqui muito agoniados e desesperados, sem saber nenhuma notícia", disse.

Desaparecimento

O motorista de aplicativo Cleber Sales Lopes, de 44 anos, desapareceu na última segunda-feira (18), após sair para trabalhar em Jardim Camburi, em Vitória.
Segundo Pedro Luiz Barone, irmão da vítima, o motorista estava na casa da mãe e, por volta das 19h, foi realizar viagens por aplicativo. A mãe de Cleber tem o costume de acompanhar o filho através do WhatsApp.
“Ela acordou umas 3h da madrugada para verificar se ele estava bem. Olhou a foto do WhatsApp, estava em branco. Tentou mandar mensagem e não conseguiu. Tentou ligar e o telefone estava dando como se não existia”, contou Pedro Luiz Barone.
No dia seguinte, ela entrou em contato com familiares e começou a saga em busca de Cleber. Eles registraram o boletim de ocorrência.
Conforme Pedro Luiz, a família recebeu informações da polícia que o carro de Cleber foi visto pelo cerco eletrônico entrando no bairro Jabour, em Vitória, na madrugada de terça-feira (19). 
Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.
A família pede a quem tem informações sobre Cleber, entre em contato pelo 27 99903-0658 ou 61 9287-5838.

Ajude a Polícia Civil

Quaisquer informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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