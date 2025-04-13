Pai que matou a filha em Cariacica tem prisão preventiva decretada

Welington Caio Nogueira, pai de Ana Victória, matou a própria filha com socos e pauladas Crédito: Divulgação

homem que matou a própria filha em Cariacica , na última sexta-feira (11), após dois dias seguidos de agressões, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça neste domingo (13). Ao ser detido, Welington Caio Silva Nogueira, de 28 anos, confessou à Polícia Militar que agrediu a filha, Ana Victória Silva dos Santos, de oito anos, porque ela não teria feito o dever de casa e porque ela estaria “bagunçando a casa e usando palavras ofensivas."

Em sua decisão, o juiz Carlos Henrique Cruz de Araujo Pinto acatou o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Entre os motivos para a manutenção da prisão de Welington, foram apontados os fortes indícios de autoria e a extrema violência do crime. O magistrado também indicou que a liberdade de Wellington poderia colocar em risco as investigações e que, portanto, é “fundamental resguardar a integridade física das testemunhas”.

A defesa de Welington pediu que ele fosse colocado em liberdade, alegando que ele não teria sido informado que teria o direito de permanecer em silêncio diante da polícia — o que invalidaria seu depoimento — e também que o comportamento dele “não é algo recorrente”. Os argumentos, no entanto, não foram aceitos pelo juiz de plantão, durante a audiência de custódia.

Segundo a avó, a menina e o irmão gêmeo se mudaram da casa dela para Cariacica para viver com o pai. A mãe das crianças havia perdido a guarda por conta de episódios anteriores de maus-tratos. Ela disse não entender como o filho, que ela descreveu como "um rapaz bom", pôde cometer um ato tão violento. O corpo de Ana Victória será enterrado em Itueta.

Entenda o caso

A criança apresentou dificuldade respiratória e foi levada pelo pai para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. A vítima chegou desacordada na unidade e a morte foi atestada no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a madrasta da criança alegou que chegou a ouvir as agressões, mas que não interveio.

“Segundo ela [a madrasta], o pai levou a filha para o quarto após a criança ter recebido um bilhete de reclamação da escola, e ali ocorreram as agressões. Percebendo a gravidade da situação, ambos decidiram levá-la ao PA, onde foi atestado o óbito da menina. O Conselho Tutelar acionou os militares e, com apoio da viatura, deslocou-se até a residência do indivíduo. No local encontrava-se o outro filho do autor, também de 8 anos. Ele foi acolhido pelos conselheiros tutelares e encaminhado a um abrigo”, informou a polícia, em nota enviada à reportagem de A Gazeta.

O conselheiro tutelar de Cariacica Marcos Paulo Fonseca pontuou que o irmão de Ana Victória relatou que também era agredido pelo pai. E que, durante busca nos documentos na residência da família após o crime, foi encontrado um receituário da menina que comprovava TDAH e autismo também.



Já segundo a Polícia Civil (PCES), o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado contra pessoa menor de 14 anos e com aumento de pena pelo fato de ser o tutor da vítima. De lá, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde passou por audiência de custódia neste domingo, quando teve a prisão preventiva decretada.

A madrasta, por sua vez, foi ouvida e liberada, já que não foram encontrados elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante, de acordo com a PC, também em nota.

Segundo a defesa da mulher, na delegacia, a madrasta da criança teria demonstrado "muito medo do companheiro, por isso não conseguiu intervir no momento das agressões". Também em nota enviada à reportagem, o advogado da mulher alegou que "o delegado, entendendo que ficou demonstrado que ela não agiu com conduta dolosa ou omissiva, a liberou". A defesa afirma que aguarda o andamento do processo e que se coloca à disposição da Justiça para esclarecer qualquer dúvida.

Mãe não foi localizada