Monitoramento do Pix tem gerado dúvidas no país Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O texto classifica como prática abusiva a exigência, pelo fornecedor de produtos ou serviços, em estabelecimentos físicos ou virtuais, de preço superior, valor ou encargo adicional em razão da realização de pagamentos por meio de Pix à vista.

A iniciativa ocorre após a propagação de fake news sobre o método de pagamento, que tem como característica a gratuidade. Pagar com Pix, ressalta a MP, equivale a pagar em dinheiro. Ou seja, não incide tributo, imposto, taxa e contribuição e fica assegurado o sigilo do usuário.

Confira alguns pontos da MP

Fica considerado prática abusiva a cobrança de preço superior ou encargo adicional na realização de pagamento de produtos ou serviços via Pix à vista

de preço superior ou encargo adicional na realização de pagamento de produtos ou serviços via Pix à vista Os fornecedores de produtos e serviços vão precisar informar aos consumidores, de forma clara, sobre a vedação de cobrança de preço superior ou encargo adicional para pagamento por meio de Pix à vista

aos consumidores, de forma clara, sobre a vedação de cobrança de preço superior ou encargo adicional para pagamento por meio de Pix à vista O pagamento realizado por meio de Pix à vista equipara-se ao pagamento em espécie

à vista Não incide tributo, seja imposto, taxa ou contribuição, n o uso do Pix

seja imposto, taxa ou contribuição, n Será disponibilizado canal digital de orientação e recebimento de denúncias de ilícitos e crimes contra a relação de consumo

Your browser does not support the audio element. Pix: entenda MP que proíbe cobrar valor adicional nos pagamentos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a medida provisória reforça a gratuidade do uso do Pix e todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do método.

"A medida provisória está garantindo que o consumidor tenha o direito de, se o pagamento em Pix estiver disponível no estabelecimento, que ele pague exatamente o valor que pagaria em dinheiro. E configura uma prática abusiva não adotar essa regra, porque Pix é dinheiro" Fernando Haddad - Ministro da Fazenda

“Essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em Pix na comparação com dinheiro, estão vedadas. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em Pix, você não vai poder cobrar a mais”, frisou Haddad.

Revogação

Diante da onda de fake news (notícias falsas) em torno da modernização da fiscalização do Pix, a Receita Federal revogou, quarta-feira (16), o ato normativo que estendia o monitoramento das transações aos bancos digitais, fintechs e instituições de pagamento.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciaram a revogação da instrução normativa e a edição da medida provisória.

Segundo o governo, a MP reforça princípios garantidos pela Constituição nas transações por Pix, como o sigilo bancário e a não cobrança de impostos nas transferências pela modalidade, além de garantir a gratuidade desse meio de pagamento para pessoas físicas.