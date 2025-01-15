Material escolar tem variação de 700% em lojas do ES; veja a lista

Período de compras de materiais escolares deve ser marcado por pesquisas para que aquisições não afetem o orçamento familiar Crédito: Pexels

Ano após ano, pais e responsáveis por crianças e adolescentes têm uma missão nos meses de janeiro e fevereiro: a compra dos materiais escolares. O período que antecede o início do ano letivo é marcado pelo aumento significativo na procura por itens como mochilas, cadernos e acessórios como lápis e réguas e, tradicionalmente, as famílias "batem perna" nas papelarias para fazer pesquisas e comparações de preço, tudo para minimizar o impacto no orçamento familiar.

Neste ano a pesquisa levantou os preços de 85 itens, pesquisados em diferentes estabelecimentos. O resultado mostrou que, se comparados os preços de 2024, alguns itens apresentaram um aumento considerável nas prateleiras.

A maior variação foi de 732,5% em uma caneta marca texto. No último ano, a unidade do item podia ser encontrada por R$ 2 e, neste ano, o preço praticado é de R$ 16,65. Ao mesmo tempo, entre os produtos da lista com queda no valor, um apontador com depósito que antes era vendido por R$ 13,90 pode ser comprado neste ano por R$ 4,90. A variação é de −63,16%.

Veja na tabela abaixo a lista com a variação dos produtos. Entre as opções estão borrachas, cadernos, canetas, cola, giz de cera, tintas para pintura de dedo, lapiseiras, tesouras e outros itens do dia a dia escolar.

Segundo o Procon-ES, a pesquisa de preços de materiais escolares teve como objetivo orientar os consumidores sobre os valores de itens comuns nas listas de material escolar. Os resultados evidenciam a importância de pesquisar antes de comprar.

De acordo com a diretora-geral do órgão, Letícia Coelho Nogueira, uma boa estratégia para economizar é negociar primeiro com as crianças. Isso porque produtos temáticos, como os de super-heróis e outros personagens, costumam ter preços mais elevados, assim como os importados, devido à alta do dólar.

"Recomendamos cautela na escolha dos materiais escolares, pois itens de marcas patenteadas, como super-heróis e outros personagens, geralmente são muito mais caros, o que pode aumentar consideravelmente o custo total", destaca Letícia.

De olho nos seus direitos

Ainda segundo o Procon capixaba, no último ano foi elaborada uma nota técnica que define critérios para identificação de exigências irregulares nas listas de materiais escolares. O texto apresenta uma relação de itens que não podem ser solicitados aos alunos.

“O objetivo é orientar e conscientizar as instituições de ensino particulares no Estado a seguirem as normas de defesa do consumidor, além de coibir práticas abusivas. Entre as irregularidades destacam-se: a solicitação de materiais sem finalidade pedagógica, de uso coletivo, em quantidades excessivas ou exigência de marcas, modelos ou lojas específicas. Essas práticas violam os direitos dos consumidores”, sinaliza o Procon.

No caso de reclamações, o órgão informa que os consumidores podem procurar pela sede na Avenida Jerônimo Monteiro, no número 935, no Centro de Vitória . O atendimento é deito de segunda a sexta-feira, mediante agendamento pelo site agenda.es.gov.br

Outra unidade do Procon-ES está localizada no Faça Fácil, em Cariacica , que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, até as 13 horas. O agendamento para o Faça Fácil deve ser feito pelo site facafacil.es.gov.br