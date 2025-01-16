Preço da cerveja varia até 7 reais entre os bares da Grande Vitória

Para muitos consumidores, verão e cerveja formam uma combinação perfeita, com a "loira gelada" ajudando a amenizar o clima na estação mais quente do ano. Mas quem for procurar pela bebida em bares e restaurantes da Grande Vitória deve ficar atento à variação de preços. Estabelecimentos consultados por A Gazeta em Vitória, Vila Velha e na Serra disseram não ter havido aumento no valor de venda recentemente, mas a reportagem constatou uma diferença de até R$ 7 no preço do mesmo produto, entre os locais pesquisados (veja a lista de preços no fim da matéria).
É o caso da garrafa de 600ml da Heineken, que foi encontrada por R$ 16,00 em um bar da Serra e por R$ 23,00 em Vila Velha. Já a Brahma, no mesmo tamanho, varia de R$ 13,00 a R$ 18,00.
Apesar da estabilidade atual, especialistas alertam que os custos dos insumos essenciais, como lúpulo e cevada, no mercado internacional tem pressionado o preço das cervejas. Outro fator que impacta no valor da bebida é a o fato de que a área destinada ao cultivo dos cereais ingredientes da cerveja tem diminuído ano após ano. Dados do IBGE indicam uma redução de 11,5% na plantada em 2024.
Confira preços das cervejas na Grande Vitória
Valores consultados em cardápios nos dias 10, 13 e 17 de dezembro de 2024 em bares de Vitória, Vila Velha e Serra. Os preços referem-se às garrafas de 600ml.
Serra
- BH
- (restaurante não distingue as marcas disponíveis de litrão e garrafas, além da Heineken e Stella)
- Litrão: R$ 15,00
- Garrafa 600ml: R$ 12,00
- Heineken 600ml: R$ 16,00
- Stella Artois 600ml: R$ 15,00
- Tulipas
- Latão Brahma e Skol: R$ 8,00
- Heineken 600ml: R$ 16,00
- Stella Artois 600ml: R$ 14,00
- Antarctica 600ml: R$ 11,00
Vitória
- Gaivota
- Brahma e Skol 600ml: R$ 15,00
- Heineken 600ml: (não disponível)
- Stella, Spaten e Serramalte 600ml: R$ 18,00
- Antarctica (Original) 600ml: R$ 17,00
- Pinguim Pescador
- (O cardápio não distingue a quantidade)
- Brahma: R$ 13,00
- Heineken: (não disponível)
- Stella e Spaten: R$ 16,00
- Antarctica (Original): R$ 14,00
- Épico (Únicas cervejas disponíveis na casa)
- Corona: R$ 15,00
- Becks e Stella: R$ 13,00
Vila Velha
Marujo:
Brahma, Skol e Antarctica: R$ 14,00 Stella, Spaten e Original: R$ 16,00
Marimar:
Heineken: R$ 20,00 Stella: R$ 18,00 Spaten, Brahma e Original: R$ 18,00
Vitalino:
- Brahma, Budweiser e Original: R$ 17,00
- Stella: R$ 18,00
- Heineken: R$ 23,00