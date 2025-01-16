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Preço da cerveja varia até 7 reais entre os bares da Grande Vitória

Pesquisa realizada em bares e restaurantes mostra variação de valores nas garrafas de 600ml à venda em Vitória, Vila Velha e Serra
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

16 jan 2025 às 16:42

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 16:42

Cerveja é um dos segmentos analisados na pesquisa Recall de Marcas A Gazeta
Cerveja é uma das bebidas mais procuradas durante o verão Crédito: Freepik
Para muitos consumidores, verão e cerveja formam uma combinação perfeita, com a "loira gelada" ajudando a amenizar o clima na estação mais quente do ano. Mas quem for procurar pela bebida em bares e restaurantes da Grande Vitória deve ficar atento à variação de preços. Estabelecimentos consultados por A Gazeta em VitóriaVila Velha e na Serra disseram não ter havido aumento no valor de venda recentemente, mas a reportagem constatou uma diferença de até R$ 7 no preço do mesmo produto, entre os locais pesquisados (veja a lista de preços no fim da matéria).
É o caso da garrafa de 600ml da Heineken, que foi encontrada por R$ 16,00 em um bar da Serra e por R$ 23,00 em Vila Velha. Já a Brahma, no mesmo tamanho, varia de R$ 13,00 a R$ 18,00.
Apesar da estabilidade atual, especialistas alertam que os custos dos insumos essenciais, como lúpulo e cevada, no mercado internacional tem pressionado o preço das cervejas. Outro fator que impacta no valor da bebida é a o fato de que a área destinada ao cultivo dos cereais ingredientes da cerveja tem diminuído ano após ano. Dados do IBGE indicam uma redução de 11,5% na plantada em 2024.

Confira preços das cervejas na Grande Vitória

Valores consultados em cardápios nos dias 10, 13 e 17 de dezembro de 2024 em bares de Vitória, Vila Velha e Serra. Os preços referem-se às garrafas de 600ml.

Serra

  • BH
  • (restaurante não distingue as marcas disponíveis de litrão e garrafas, além da Heineken e Stella)
  • Litrão: R$ 15,00
  • Garrafa 600ml: R$ 12,00
  • Heineken 600ml: R$ 16,00
  • Stella Artois 600ml: R$ 15,00
  • Tulipas
  • Latão Brahma e Skol: R$ 8,00
  • Heineken 600ml: R$ 16,00
  • Stella Artois 600ml: R$ 14,00
  • Antarctica 600ml: R$ 11,00

Vitória

  • Gaivota
  • Brahma e Skol 600ml: R$ 15,00
  • Heineken 600ml: (não disponível)
  • Stella, Spaten e Serramalte 600ml: R$ 18,00
  • Antarctica (Original) 600ml: R$ 17,00 
  • Pinguim Pescador
  • (O cardápio não distingue a quantidade)
  • Brahma: R$ 13,00 
  • Heineken: (não disponível)
  • Stella e Spaten: R$ 16,00
  • Antarctica (Original): R$ 14,00
  • Épico (Únicas cervejas disponíveis na casa) 
  • Corona: R$ 15,00
  • Becks e Stella: R$ 13,00

Vila Velha

Marujo:
  • Brahma, Skol e Antarctica: R$ 14,00
  • Stella, Spaten e Original: R$ 16,00
    • Marimar:
  • Heineken: R$ 20,00
  • Stella: R$ 18,00
  • Spaten, Brahma e Original: R$ 18,00
    • Vitalino:
    • Brahma, Budweiser e Original: R$ 17,00
    • Stella: R$ 18,00
    • Heineken: R$ 23,00

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