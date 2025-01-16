Preço da cerveja varia até 7 reais entre os bares da Grande Vitória

É o caso da garrafa de 600ml da Heineken, que foi encontrada por R$ 16,00 em um bar da Serra e por R$ 23,00 em Vila Velha. Já a Brahma, no mesmo tamanho, varia de R$ 13,00 a R$ 18,00.

Apesar da estabilidade atual, especialistas alertam que os custos dos insumos essenciais, como lúpulo e cevada, no mercado internacional tem pressionado o preço das cervejas. Outro fator que impacta no valor da bebida é a o fato de que a área destinada ao cultivo dos cereais ingredientes da cerveja tem diminuído ano após ano. Dados do IBGE indicam uma redução de 11,5% na plantada em 2024.