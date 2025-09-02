Home
Dia D Glória: mais de mil lojas dão desconto de até 70% em Vila Velha

Previsão é receber mais de 30 mil pessoas por dia, movimentando R$ 30 milhões em vendas, segundo a organização. Evento começa nesta quinta (4)

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:48

Dia D: promoções lotam ruas da Glória, em Vila Velha
Dia D: promoções lotam ruas da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Nos próximos dias, mais de mil lojas do Polo de Moda Glória, em Vila Velha, vão estar em promoção, com descontos de até 70% em moda, calçados, acessórios, móveis, colchões, cama, mesa e banho.

As ofertas fazem parte do evento Dia D Glória, que será realizado de quinta a sábado desta semana (4 a 6) e na próxima segunda (8). O horário de funcionamento será das 8h às 18h, exceto no sábado, quando as lojas fecham às 16h. No domingo, os comércios permanecerão fechados.

Segundo o Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), o evento deve atrair cerca de 120 mil pessoas, sendo 30 mil por dia, fortalecendo não apenas o comércio da Glória, mas também os setores de alimentação, transporte e lazer da região.

Para o coordenador de pesquisa da entidade, André Spalenza, a liquidação se consolidou como um marco no calendário do varejo capixaba. “O Dia D Glória é uma grande vitrine para o comércio de rua, que mostra sua força e competitividade frente a shoppings e grandes redes”, destacou.

Além de impulsionar as vendas imediatas, o evento funciona como preparação para outras datas importantes do segundo semestre, como Dia das Crianças, Black Friday e Natal. “Esse tipo de mobilização amplia o relacionamento entre lojistas e consumidores e reforça a identidade do comércio local, criando oportunidades de negócios que vão além dos quatro dias de promoção”, explicou Spalenza.

Ele acrescentou que muitos lojistas utilizam redes sociais e canais de mensagem para anunciar promoções com antecedência, criar expectativa no público e direcionar consumidores para o polo comercial nos dias do evento. "Essa integração entre o on-line e o presencial potencializa o alcance das ofertas, atrai novos clientes e fortalece a visibilidade das marcas”.

Serviço

Dias 4 e 5 (Quinta e Sexta-feira): 9h às 18h
Dia 6 (Sábado): 9h às 17h
Dia 7 (Domingo): Lojas Fechadas
Dia 8 (Segunda-feira): 9h às 18h

