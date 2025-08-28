Home
>
Tá No Lucro
>
Pix terá devolução do dinheiro em caso de golpes e rastreio de contas

Pix terá devolução do dinheiro em caso de golpes e rastreio de contas

Sistema especial vai monitorar o caminho do dinheiro e bloquear contas bancárias de potenciais criminosos

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:33

A nova forma de pagamento facilita os usuários que possuem pagamentos recorrentes

As regras para devolução de valores via Pix em caso de golpes foram atualizadas nesta quinta-feira (28) pelo Banco Central. Com a novidade, que vale a partir de novembro, será possível rastrear o caminho do dinheiro a partir da conta originalmente usada na fraude para que seja possível resgatar o dinheiro desviado.

Recomendado para você

Sistema especial vai monitorar o caminho do dinheiro e bloquear contas bancárias de potenciais criminosos

Pix terá devolução do dinheiro em caso de golpes e rastreio de contas

O produto já começou a ser distribuído no comercial nacional e promete chegar às gôndolas dos supermercados em setembro

Queridinho capixaba, bombom Caribe ganha versão panetone

Período de transição para as novas regras já começa em 2026; entenda o que muda para consumidores e empreendedores

Videocast Tá no Lucro debate o impacto da reforma tributária no dia a dia das famílias

Segundo o Banco Central, atualmente, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude. O problema é que os fraudadores, normalmente, conseguem retirar rapidamente os recursos dessa conta e transferi-los para outras contas. Assim, quando o cliente faz a reclamação é comum que essa conta já não possua fundos para viabilizar a devolução.

A partir da aprimoração do Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta de segurança do Pix que permite a devolução de recursos para a vítima de fraudes, golpes ou coerção, será possível identificar os caminhos do dinheiro.

De acordo com o BC, essa identificação vai ser compartilhada com os participantes envolvidos nas transações e permitirá a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação.

Pix é um sistema brasileiro de pagamentos instantâneos
Pix é um sistema brasileiro de pagamentos instantâneos Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Leia mais

Imagem - Governo Lula envia resposta sobre Pix aos EUA, um dos alvos de investigação de Trump

Governo Lula envia resposta sobre Pix aos EUA, um dos alvos de investigação de Trump

Imagem - Cafezinho na hora e no pix da confiança? Tem dado certo em avenida de Vila velha

Cafezinho na hora e no pix da confiança? Tem dado certo em avenida de Vila velha

O BC espera que, com essa medida, aumente a identificação de contas usadas para fraudes e a devolução de recursos. O compartilhamento dessas informações impedirá ainda o uso dessas contas para novos golpes.

Essa nova funcionalidade estará disponível para uso facultativo a partir de 23 de novembro. A partir de 2 de fevereiro de 2026, a funcionalidade será obrigatória.

Pedido de devolução no autoatendimento

A partir de 1º de outubro, todos os participantes vão disponibilizar, no ambiente Pix nos respectivos aplicativos, funcionalidade para que uma transação possa ser facilmente contestada, sem a necessidade de interação humana. Esse será o canal por meio do qual o usuário deve solicitar a devolução dos valores extraídos por meio de fraude.

O autoatendimento do MED dará mais agilidade e velocidade ao processo de contestação de transações fraudulentas, o que aumenta a chance de ainda haver recursos na conta do fraudador para viabilizar a devolução para a vítima.

LEIA MAIS

Videocast Tá no Lucro debate o impacto da reforma tributária no dia a dia das famílias

Encontro de brechós em Vitória terá peças a partir de R$ 10

Escolas oferecem até 35% de desconto para rematrícula em agosto no ES; vale a pena?

Caixa lança seguro para proteger CLTs que contrataram consignado

Uber shopping: motoristas aproveitam viagem para vender de perfume a doces

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Golpe

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais