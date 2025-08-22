Home
Encontro de brechós em Vitória terá peças a partir de R$ 10

O evento será neste sábado (23), das 7h às 17h, em Jardim da Penha. Além de lojistas, várias pessoas que querem vender itens usados vão participar

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 15:29

Brechós voltam com tudo na Grande Vitória

O fim de mês geralmente indica a necessidade de controlar o orçamento, mas é possível aproveitar promoções para gastar menos ao comprar o que precisa. Em Vitória, os consumidores podem aproveitar o 'Garimpei: Encontro de Brechós', que vai reunir comerciantes da Grande Vitória. O evento neste sábado (23) terá peças vendidas a partir de R$ 10. A entrada é gratuita.

O evento será das 7 às 17h no Cerimonial Conjunto dos Estados, em Jardim da PenhaVitória, próximo à Praça Regina Frigeri Furno (Pracinha do BH). Desta vez, a edição não será na sexta-feira, como de costume, dando oportunidade para quem pode ir apenas aos fins de semana.

Serão vendidas peças de roupas e sapatos, além de semijoias e outros acessórios. Também haverá tendas com itens variados de comidas.

Para poder comercializar no evento, não há necessidade de trabalhar em brechós ou ter um espaço físico, basta pagar uma taxa de participação e montar a estrutura do estande.

Os encontros acontecem uma vez por mês, em Jardim da Penha, promovendo o reaproveitamento de peças pouco utilizadas ou em boas condições, além de valorizar a sustentabilidade e a economia local.

