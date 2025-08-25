Nesta terça-feira

Live debate o impacto da reforma tributária no dia a dia das famílias

Período de transição para as novas regras já começa em 2026; entenda o que muda para consumidores e empreendedores. Transmissão será às 17 horas

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:59

Ricardo Paixão e Walterleno Noronha vão participar de live do Tá no Lucro Crédito: Divulgação

Criada para simplificar a cobrança de impostos no país, a reforma tributária iniciará sua fase de transição em 2026. Do ano que vem até 2033 — quando acaba o período de adequação — será o prazo para que as empresas e suas áreas de contabilidade, financeira e outros setores se adaptem ao novo modelo tributário.

O Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) vai unificar cinco tributos hoje cobrados no Brasil e será dividido em Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que unifica o ICMS e o ISS; Imposto Seletivo (IS), aplicado em situações específicas; e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), que toma o lugar das atuais taxas federais, como PIS, Cofins e IPI.

O impacto da reforma tributária no dia a dia do consumidor e do empreendedor será tema de uma live realizada por Tá no Lucro nesta terça-feira (26), às 17 horas, no site de A Gazeta, YouTube e redes sociais. O economista Ricardo Paixão e o contador e advogado tributário Walterleno Noronha vão explicar o que muda com a nova forma de cobrar impostos, como fica para quem é optante do Simples Nacional e como os consumidores podem ver reflexos da reforma no dia a dia.

Reforma é tema de debate na Rede Gazeta Um debate crucial, a transformação do sistema de impostos será tema na próxima quarta-feira (27), às 8h30, do painel “Diálogos: Reforma Tributária”, uma iniciativa da A Gazeta com apoio da Rádio CBN. Vão participar do debate – sobre os desafios e as oportunidades econômicas para o Espírito Santo – os secretários de Estado da Fazenda e de Desenvolvimento, Benício Costa e Rogério Salume; o consultor do FMI, Paulo Ricardo Cardoso; e o vice-governador Ricardo Ferraço. A mediação será feita pelo colunista de economia e negócios de A Gazeta, Abdo Filho. O encontro, só para convidados, vai reunir na Rede Gazeta especialistas, líderes políticos, empresários, gestores públicos e representantes do setor produtivo para discutir os impactos da reforma no período de transição e no pós-reforma. O objetivo é revelar estratégias para mitigar perdas, promover o equilíbrio financeiro e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.



