Home
>
Tá No Lucro
>
Escolas oferecem até 35% de desconto para rematrícula em agosto no ES; vale a pena?

Escolas oferecem até 35% de desconto para rematrícula em agosto no ES; vale a pena?

Já pensando em 2026, colégios oferecem condições especiais para manter os alunos, enquanto os pais procuram as melhores ofertas entre as instituições particulares

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:50

No calendário escolar, um dos períodos mais importantes é o de matrículas. Para os estudantes, é a chance de estar em um lugar com bons professores, boas atividades e para fazer amizades. Já para os pais, uma instituição com ensino de qualidade e preço justo tornam-se essenciais. Com essas preocupações em vista, as escolas se mantêm atentas para “fisgar” as famílias, oferecendo descontos, promoções e condições especiais para fechar o acordo de forma antecipada.

Recomendado para você

Já pensando em 2026, colégios oferecem condições especiais para manter os alunos, enquanto os pais procuram as melhores ofertas entre as instituições particulares

Escolas oferecem até 35% de desconto para rematrícula em agosto no ES; vale a pena?

Com faturamento de até R$ 2 mil por semana, motoristas do ES transformam o carro em ponto de venda e ampliam a renda com produtos caseiros durante as corridas

Uber shopping: motoristas aproveitam viagem para vender de perfume a doces

O evento será neste sábado (23), das 7h às 17h, em Jardim da Penha. Além de lojistas, várias pessoas que querem vender itens usados vão participar

Encontro de brechós em Vitória terá peças a partir de R$ 10

Na Grande Vitória, diversas escolas particulares já iniciaram as campanhas de rematrícula, com descontos de até 35% e pagamento facilitado. Outras ainda estão fechando a tabela de preços para 2026 e a expectativa é que abram a rematrícula em meados de outubro. Mas vale a pena aceitar a promoção ou é mais vantajoso procurar mais ofertas?

Estudantes se preparam para a prova do Enem
Pais e alunos buscam qualidade no ensino e bons descontos na rede particular Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Para Renato Tognere, especialista em finanças, a escolha de como proceder com a escolha depende da série/ano em que o estudante está. “Se ele estiver no início de um processo, começando o ensino médio ou o fundamental e assim por diante, minha sugestão é esperar um pouco. Porque, nesse período várias, instituições oferecem descontos conforme o desempenho escolar e o tal do 'bolsão', que podem valer mais a pena”, afirmou.

Além disso, ele garante que o mais importante é verificar se o planejamento de gastos inclui não só a mensalidade, mas também o uniforme, material didático, transporte e alimentação, tudo isso sendo levado em consideração para a melhor escolha. “Não basta  olhar somente para mensalidade, pois ela é um dos itens que compõem o custo de um filho numa determinada escola particular.”

A visão das escolas

O grande receio que alguns colégios particulares têm ao pensar na política de descontos é o de comprometer os ganhos do ano seguinte, segundo especialistas. Mas, na realidade, um bom plano de descontos serve como forma de manter os alunos já matriculados. Dessa forma, a escola consegue atingir metas de turmas e diminuir a evasão, garantindo estabilidade para o próximo ano letivo.

Os descontos podem ser medidos de diversas formas: progressão de desconto por parente matriculado; análise de boletim; indicação e condição social. O importante é planejar como aplicar as promoções, sempre seguindo uma margem que não prejudique o lucro que a instituição obtém em cada aluno.

Leia mais

Imagem - Escola no ES abre vagas em cursos de restaurador de graça

Escola no ES abre vagas em cursos de restaurador de graça

Imagem - Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

Imagem - Aplicativos e IA são aliados para aprendizagem dinâmica nas escolas

Aplicativos e IA são aliados para aprendizagem dinâmica nas escolas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Escolas Promoção Escolas particulares Ensino Fundamental Escola Particular tá no Lucro - Consumidor

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais