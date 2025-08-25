Veja lista

Escolas oferecem até 35% de desconto para rematrícula em agosto no ES; vale a pena?

Já pensando em 2026, colégios oferecem condições especiais para manter os alunos, enquanto os pais procuram as melhores ofertas entre as instituições particulares

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:50

Na Grande Vitória, diversas escolas particulares já iniciaram as campanhas de rematrícula, com descontos de até 35% e pagamento facilitado. Outras ainda estão fechando a tabela de preços para 2026 e a expectativa é que abram a rematrícula em meados de outubro. Mas vale a pena aceitar a promoção ou é mais vantajoso procurar mais ofertas?

Pais e alunos buscam qualidade no ensino e bons descontos na rede particular Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Para Renato Tognere, especialista em finanças, a escolha de como proceder com a escolha depende da série/ano em que o estudante está. “Se ele estiver no início de um processo, começando o ensino médio ou o fundamental e assim por diante, minha sugestão é esperar um pouco. Porque, nesse período várias, instituições oferecem descontos conforme o desempenho escolar e o tal do 'bolsão', que podem valer mais a pena”, afirmou.

Além disso, ele garante que o mais importante é verificar se o planejamento de gastos inclui não só a mensalidade, mas também o uniforme, material didático, transporte e alimentação, tudo isso sendo levado em consideração para a melhor escolha. “Não basta olhar somente para mensalidade, pois ela é um dos itens que compõem o custo de um filho numa determinada escola particular.”

A visão das escolas

O grande receio que alguns colégios particulares têm ao pensar na política de descontos é o de comprometer os ganhos do ano seguinte, segundo especialistas. Mas, na realidade, um bom plano de descontos serve como forma de manter os alunos já matriculados. Dessa forma, a escola consegue atingir metas de turmas e diminuir a evasão, garantindo estabilidade para o próximo ano letivo.

Os descontos podem ser medidos de diversas formas: progressão de desconto por parente matriculado; análise de boletim; indicação e condição social. O importante é planejar como aplicar as promoções, sempre seguindo uma margem que não prejudique o lucro que a instituição obtém em cada aluno.

