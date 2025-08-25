Escolas oferecem até 35% de desconto para rematrícula em agosto no ES; vale a pena?

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:50
No calendário escolar, um dos períodos mais importantes é o de matrículas. Para os estudantes, é a chance de estar em um lugar com bons professores, boas atividades e para fazer amizades. Já para os pais, uma instituição com ensino de qualidade e preço justo tornam-se essenciais. Com essas preocupações em vista, as escolas se mantêm atentas para “fisgar” as famílias, oferecendo descontos, promoções e condições especiais para fechar o acordo de forma antecipada.
Na Grande Vitória, diversas escolas particulares já iniciaram as campanhas de rematrícula, com descontos de até 35% e pagamento facilitado. Outras ainda estão fechando a tabela de preços para 2026 e a expectativa é que abram a rematrícula em meados de outubro. Mas vale a pena aceitar a promoção ou é mais vantajoso procurar mais ofertas?
Para Renato Tognere, especialista em finanças, a escolha de como proceder com a escolha depende da série/ano em que o estudante está. “Se ele estiver no início de um processo, começando o ensino médio ou o fundamental e assim por diante, minha sugestão é esperar um pouco. Porque, nesse período várias, instituições oferecem descontos conforme o desempenho escolar e o tal do 'bolsão', que podem valer mais a pena”, afirmou.
Além disso, ele garante que o mais importante é verificar se o planejamento de gastos inclui não só a mensalidade, mas também o uniforme, material didático, transporte e alimentação, tudo isso sendo levado em consideração para a melhor escolha. “Não basta olhar somente para mensalidade, pois ela é um dos itens que compõem o custo de um filho numa determinada escola particular.”
O grande receio que alguns colégios particulares têm ao pensar na política de descontos é o de comprometer os ganhos do ano seguinte, segundo especialistas. Mas, na realidade, um bom plano de descontos serve como forma de manter os alunos já matriculados. Dessa forma, a escola consegue atingir metas de turmas e diminuir a evasão, garantindo estabilidade para o próximo ano letivo.
Os descontos podem ser medidos de diversas formas: progressão de desconto por parente matriculado; análise de boletim; indicação e condição social. O importante é planejar como aplicar as promoções, sempre seguindo uma margem que não prejudique o lucro que a instituição obtém em cada aluno.
