Governo Lula envia resposta sobre Pix aos EUA, um dos alvos de investigação de Trump

Na resposta, o Itamaraty pretende alegar que funcionalidades de pagamento diferentes, como o WhatsApp Pay, não são obrigadas a aderir ao Pix, embora muitas tenham integrado a tecnologia em suas plataformas

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:34

SÃO PAULO - Ninguém mexe com o queridinho do Brasil: o Pix. Ou será que mexe? Nos últimos meses, o método de pagamento ganhou destaque no noticiário global, após ele o ser citado como concorrência desleal na investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o país.

O governo deve entregar resposta por escrito às acusações da investigação comercial aberta pelos EUA contra o Brasil nesta segunda-feira (18. Deve argumentar nas explicações contra o processo movido pelo USTR (escritório do representante de comércio dos EUA), que o Pix não discrimina serviços de pagamento operados por empresas estrangeiras, sejam eles de qualquer tipo.

Na resposta, o Itamaraty pretende alegar que funcionalidades de pagamento diferentes, como o WhatsApp Pay, não são obrigadas a aderir ao Pix, embora muitas tenham integrado a tecnologia em suas plataformas.

Pix é um sistema brasileiro de pagamentos instantâneos Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Elas podem funcionar livremente no país, desde que dentro das regras estabelecidas pelo Banco Central, as mesmas exigidas aos agentes brasileiros. A resposta por escrito do governo Lula às acusações deve ser protocolada até hoje, 18 de agosto.

O Banco Central participou das reuniões preparatórias que discutiram a resposta a ser enviada aos EUA. A determinação do Planalto logo após a abertura da investigação foi reafirmar aos americanos que o Pix é uma operação já consagrada e que não será modificada.

O fato de o meio de pagamento ter entrado na mira de Trump foi inclusive usado pela equipe de comunicação de Lula para ressaltar uma mensagem de defesa do meio de pagamento.

Ainda em julho, o perfil oficial do governo compartilhou nas redes sociais uma imagem com a frase "O Pix é nosso, my friend".

A investigação do USTR contra o Brasil mira múltiplas frentes: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas "injustas e preferenciais"; leis anticorrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal.

