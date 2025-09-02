IR 2025

Restituição do IR: Receita finaliza pagamentos e não haverá 5° lote

A Receita Federal informou, nesta terça-feira (2), que concluiu, de forma antecipada, o pagamento das restituições do Imposto de Renda 2025

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:50

Apesar de a Receita Federal ter previsto o pagamento das restituições do Imposto de Renda deste ano em cinco lotes, com o último para 30 de setembro, o órgão informou, nesta terça-feira (2), que já concluiu a liberação de todas as restituições referentes ao exercício de 2025.

O quarto — e agora último — lote de restituições foi pago na última sexta-feira, dia 29 de agosto. Segundo a Receita Federal, a antecipação foi possível pela eficiência no processamento das declarações, o que ajudou a acelerar o processo.

Nos quatro lotes liberados pela Receita Federal em 2025, foi pago um montante de R$ 36,6 bilhões para um total 22,6 milhões de contribuintes que enviaram as declarações de ajuste anual.

E se o contribuinte não recebeu?

Segundo a Receita, os contribuintes que não tiveram sua restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do “Extrato do Processamento”.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo eventuais informações equivocadas.

Segundo a Receita Federal, a antecipação no pagamento das restituições se deve a melhorias nos sistemas, que permitiram maior agilidade no processamento das declarações.

